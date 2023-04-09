مراکز و اماکن آموزشی، فنی، رفاهی و فرهنگی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش به همراه حجت الاسلام سید احمد قاضی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش با حضور در پایگاه هوایی شهید فکوری ضمن بازدید از بخش‌های مختلف و دیدار چهره به چهره با کارکنان پایور و وظیفه، مراکز و اماکن آموزشی، فنی، رفاهی و فرهنگی این یگان را افتتاح کرد.

در این بازدید، مرکز آموزش عقیدتی سیاسی شهدای تکن با امکانات متنوع آموزش نماز و احکام ویژه سربازان، ساختمان جدید اطلاعات عملیات، مرکز فنی سهند، مهمانسرای صدف و ساختمان جدید صندوق قرض الحسنه پایگاه شهید فکوری توسط امیر سرتیپ واحدی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در بازدید از تولیدات مرکز فنی سهند گفت: تلاش‌ها و خلاقیت‌های صورت گرفته در مرکز فنی سهند تبریز در خودکفایی، حفظ و ارتقاء توان رزمی نیروی هوایی سهم بسزایی دارد.

وی با بیان اینکه مرکز فنی سهند پایگاه شهید فکوری یکی از مراکز فنی برتر در سطح کشور است، اظهار داشت: همکاری با مراکز فنی خارج از نیرو و حمایت و پشتیبانی از طرح‌هایی که می‌تواند نیازمندی‌های تجهیزاتی ما را برطرف کند یکی از اولویت‌های کاری در نیروی هوایی است.

در حاشیه این بازدید، فرمانده نیروی هوایی ارتش به همراه حجت الاسلام قاضی با حضور در گردان قرارگاه سربازی ضمن دیدار و گفتگوی صمیمی با سربازان، در جریان فعالیت‌ها و اقدامات پایگاه شهید فکوری در حوزه کارکنان وظیفه قرار گرفت.