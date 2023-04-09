از اتفاقی که رخ داد شوکه شدم/ از حالا به فکر تورنمنت برزیل باشید!

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مشکلاتی که روز گذشته اردوی تیم ملی فوتسال ایران را تحت تاثیر قرار داد، گفت: از همان زمان که به هتل المپیک رفتیم می‌دانستم مشکلاتی از قبل به خاطر فدراسیون فوتبال بوده است که به آن ورود نمی‌کنم. ما تا الان (ظهر روز یکشنبه) هم در هتل المپیک هستیم و جای دیگری نرفته‌ایم.

سرمربی تیم ملی فوتسال ادامه داد: ابتدایی‌ترین کار و قدم برای تشکیل اردو، اسکان در هتل است. وقتی تورنمنت یا مسابقه‌ای برنامه ریزی می‌شود، باید همه شرایط فراهم بشود. قرار بود برای بازی با ازبکستان یک اردوی ۱۰ روزه داشته باشیم که ۹ روز آن در فیفا دی است. با این حال چند روز زودتر اردو را تشکیل دادم تا شرایط بدنی بازیکنان را ببینم. لیگ برتر از بهمن ماه سال گذشته تعطیل شده بود و از شرایط بدنی بازیکنان ترس داشتم. اینکه بخواهیم چنین اتفاقاتی را ببینیم و حس کنیم جذاب نیست. البته آقای تاج زحمت زیادی کشید.

شمسایی در پاسخ به این سئوال که آیا از رخ دادن چنین اتفاقی در این سطح شوکه نشده است؟ اظهار کرد: وقتی دیدم این مسائل هست، شوکه شدم. البته همانطور که گفتم هنوز در هتل المپیک هستیم. اگر یک روز این اتفاق بیافتد (اخراج تیم ملی از هتل) روز سختی برای من خواهد بود و نمی‌توانم از آن بگذرم. من خودم بازیکن تیم ملی بوده‌ام و بالاترین سطح را دیده‌ام. می دانم فدراسیون هم در شرایط سختی است ولی یکسری چیزها خیلی جزیی است.

«آیا از شرایط بدنی بازیکنان و آمادگی آنها رضایت دارید؟» سرمربی تیم ملی فوتسال در پاسخ به این سئوال گفت: وقتی یک بازیکن سه روز تمرین نکند، آمادگی اش شاید از ۹۰ به ۶۰ درصد افت کند. آیا می‌توانیم برای یک اردوی ۱۰ روزه کار بدنی خاصی با بازیکنان انجام بدهیم؟ البته در چهار جلسه اول تمرین یک مقدار فشار آوردیم و شوک بدنی به ملی پوشان دادیم. از ۲۰ نفر، ۱۴ بازیکن آمادگی ۶۰ تا ۷۰ درصد دارند و بقیه هم در حد ۵۰ یا ۶۰ درصد هستند. به هر حال باید این مسیر را جلو برویم و برای ازبکستان که یکی از تیم‌های خوب آسیا است، آماده باشیم.

شمسایی در واکنش به عدم حضور شهاب سفال منش دستیارش در اردوی تیم ملی و اینکه آیا او به بازی با ازبکستان می‌رسد؟ تاکید کرد: باید برسد. باید برای او بلیت سفر به ایران تهیه بشود. (سفال منش در کانادا زندگی می‌کند) بازی ایران و ازبکستان در فیفادی است و ما از قبل این را اعلام کرده بودیم. تا الان (ظهر امروز یکشنبه) منتظر صدور بلیت برای طیبی، احمدعباسی و سفال منش هستیم.

وی درباره اینکه به نظر می‌رسد سفر سفال منش به ایران به خاطر مسائل مالی با مشکل مواجه بشود؟ تاکید کرد: ما اعلام می‌کنیم بازیکن و مربی خودمان را می‌خواهیم و کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال خودشان می‌دانند. ما مسابقات مقدماتی و نهایی جام ملت‌های آسیا و تورنمنت برزیل را هم در پیش داریم. با بازی مقابل ازبکستان می‌شود چهار رویداد برای تیم ملی در یک سال که چیز عجیب و غریبی نیست. تقویم مشخص است و برنامه‌ها را به فدراسیون داده‌ایم.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در پایان گفت: بازهم می گویم کوچک‌ترین و ابتدایی‌ترین چیز ممکن برپایی اردو برای یک تیم است. می دانم فدراسیون می‌خواهد ما هم کمبود نداشته باشیم ولی از همین حالا باید به فکر تورنمنت برزیل و سفر به این کشور باشند که همانند چند سال قبل، آبروریزی نشود.