به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال پالما در چارچوب هفته بیست و پنجم لیگ دسته اول اسپانیا روز گذشته به مصاف بارسلونا رفت که این بازی با نتیجه تساوی ۴ - ۴ به پایان رسید. در این دیدار که به میزبانی بارسا برگزار شد، حسین طیبی ملی پوش ایرانی برای پالما به میدان رفت و یک پاس گل داد.

این بازی در واقع جدال دو تیم برتر جدول بود و کسب سه امتیاز در آن اهمیت زیادی داشت. پالما در صورت پیروزی می‌توانست با یک بازی بیشتر جای بارسا را در صدر جدول بگیرد. این تیم حتی دو بار از آبی و اناری‌ها پیش افتاد اما بارسلونا در یک دقیقه پایانی کار را به تساوی کشاند تا صدر جدول را حفظ کند.

اما سطح فنی این مسابقه هم بسیار بالا بود و حتی سازمان لیگ فوتسال اسپانیا آن را یک دیدار «عالی» توصیف کرد. علاوه بر این، بازی تیم‌های اول و دوم جدول لیگ اسپانیا بسیار فیزیکی بود و برخوردهای زیادی بین بازیکنان رخ داد.

باشگاه پالما در پایان مسابقه با انتشار تصویری از حسین طیبی به آسیب دیدگی‌های این بازیکن ایرانی یعنی چشم متورم، خراشیدگی و ضربه خوردن‌هایش اشاره کرد و نوشت: «یک مسابقه را ترک می‌کنی یا یک جنگ؟»

باشگاه پالما در ادامه از باشگاه بارسلونا برای کمک به رسیدگی به درمان کاپیتان تیم ملی ایران تقدیر کرد و نوشت: «با تشکر از خدمات پزشکی بارسلونا که بعد از بازی به مداوای طیبی پرداخت. ژست عالی از یک باشگاه بزرگ.»

البته رفتار حرفه‌ای باشگاه بارسلونا در این دیدار و احساس مسئولیت آن برابر تیم حریف یکطرفه نبود. بازیکنان پالما هم قبل از شروع مسابقه و هنگام ورود بازیکنان بارسلونا به زمین، برای آنها یک تونل افتخار ترتیب دادند.

این اقدام در پی قهرمانی هفته گذشته بارسلونا در کوپادل‌ری اسپانیا صورت گرفت و پالمایی ها که خودشان در مرحله نیمه نهایی قربانی بارسلونا شدند و از این مسابقات کنار رفتند، با رفتار حرفه‌ای خود زیبایی‌های فوتسال را در اوج یک رقابت حساس به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ فوتسال اسپانیا بعد از بازی‌های شب گذشته تا اوایل اردیبهشت تعطیل شد و بازیکنان ملی پوش از جمله حسین طیبی برای حضور در اردوهای ملی راهی کشورهایشان می‌شوند.