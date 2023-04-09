راه اندازی گشت هوشمند توسط پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی اسدی فر درباره تبیین برنامه‌های هوشمندسازی پلیس پیشگیری اظهارداشت: برقراری ارتباط الکترونیکی ۱۱۰۰ کلانتری (۴۲۰ کلانتری هدف و ۶۸۰ کلانتری غیرهدف) با دادسراهای حوزه‌های مربوطه یکی از روندهای هوشمند سازی این پلیس است (برای تبادل الکترونیکی پرونده‌ها بطور میانگین ۶۵% از پرونده‌ها در کوپ های مذکور از طریق تبادل الکترونیکی انجام می‌شود.)

وی افزود: فراهم شدن امکان ارائه برخی خدمات و امور قضائی به مردم از طریق "کلانتری مجازی (دیجیتال) " در بستر سامانه موبایلی "پلیس من" از جمله استعلام پرونده انتظامی، ثبت سرقت وسائط نقلیه، نمایش موقعیت نزدیکترین کلانتری به وقوع و خدمات گیرندگان و … از دیگر اقدامات در حوزه هوشمندی است.

رئیس پلیس پیشگیری فراجا با اشاره به راه اندازی گشت هوشمند (واگذاری تعداد ۱۸۰۰ دستگاه دست افزار هوشمند به واحدهای گشتی کلانتری‌های هدف استان‌ها و تمامی کلانتری‌های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، در توضیح قابلیت‌های این مهم، عنوان کرد: دسترسی به استعلام وسائط نقلیه، دسترسی به استعلام افراد، سامانه موبایلی گشت انتظامی برای رسیدگی به مأموریت‌های ۱۱۰ از کارکردهای این گشت‌های هوشمند است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به انجام دادرسی الکترونیکی (تحقیق تصویری) مطرح کرد: در تعدادی از کلانتری‌های "فاتب و خراسان رضوی، مازندران، گیلان، کرمانشاه، قم، مرکزی و …" مبتنی بر بهره گیری از ظرفیت قانونی پیش بینی شده در ماده ۶۵۹ آئین دادرسی کیفری (به کارگیری سامانه‌های ویدئو کنفرانس) در خصوص "تحقیق اصحاب دعوی، اخذ شهادت شهود یا نظرات کارشناسی احراز هویت، اعتبارات اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق" این اقدام انجام می‌شود که در این راستا تاکنون تعداد ۱۱۶ دستگاه رایانک (تبلت) واگذار شد است.

وی تجهیز و رصد ۵ هزار و ۲۸۵ خودروی گشت انتظامی به سامانه واپایش (کنترل) هوشمند AVLS برای نظارت بر عملکرد و اجرای مأموریت گشت، برنامه ریزی مدیریتی برای چینش و آرایش واحدهای گشت، اعزام نزدیکترین واحد گشت انتظامی به محل وقوع جرم و امداد خواهی و ارتقای رضایت امداد خواهان، راه اندازی "سامانه پیامکی" به منظور ارسال پیامک به شهروندان در خصوص کشف اموال و همچنین سیر مراحل قضائی پرونده و … را از دیگر اقدامات در راستای هوشمندسازی برشمرد.

سردار بنی اسدی فر با اشاره به توسعه " سامانه نظارت و پایش هوشمند پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران" در مراکز استان‌ها در راستای حقوق شهروندی گفت: نظارت مستقیم بر وضعیت عملکرد و پایش رفتار کارکنان کوپ در نحوه ارائه خدمات انتظامی و قضائی به مراجعین، پایش خودروهای گشت دارای سامانه، AVLSپایش تصویری نظارتی تحت نظرگاه‌های کوپ، ارتباط برخط (آنلاین) با مراکز پزشک قانونی در تمامی کوپ های دارای شبکه از اهداف مدنظر در راستای توسعه این سامانه است.

این مقام ارشد انتظامی درباره هوشمندسازی در حوزه پلیس راه آهن خاطرنشان کرد: کاربری بیش از ۱۰۰۰ دستگاه دوربین مدار بسته (در سطح کشور) با ارتقا تجهیزات مانیتورینگ و بهره گیری از بستر فیبر نوری راه آهن در اختیار پلیس راه آهن است و همگام با آن، با تجهیز بیش از ۱۴ واحد انتظامی به دوربین مداربسته، سطح امنیت و نفوذناپذیری یگان‌های تابعه نیز به شکل چشمگیری ارتقا یافته است.

وی ادامه داد: جذب اعتبار از طریق سازمان حفاظت شونده (شرکت راه آهن) برای خرید تعداد ۵۶ دستگاه بی سیم سلولار که پیشرفته‌ترین نسل بی سیم در نیروهای مسلح ایران می باشدکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ به صورت عملیاتی در اختیار واحدهای تابعه پلیس راه آهن قرار خواهد گرفت، از جمله امکانات و قابلیت‌های آنها، ارتباط تصویری مستقیم از هر نقطه از کشور با یکدیگر می‌باشد که بواسطه آن امکان هدایت ستادی توسط فرماندهان ارشد فراهم شده است.

سردار بنی اسدی فر بیان کرد: هدف گذاری اتصال کلیه واحدهای متصل به شبکه به سامانه رخدادهای انتظامی و اتصال به قوه قضائیه، با تهیه تجهیزات سخت افزاری مناسب و در اختیار یگان‌های تابعه قرار گرفته و در نظر است پروژه موصوف تا ابتدای سال آینده نهایی شود.