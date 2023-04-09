به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن پور امروز یکشنبه در نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زاغه از ساماندهی تپه باستانی شهر زاغه در آینده نزدیک خبر داد و اظهار داشت: تپه باستانی شهر زاغه به عنوان یکی از تپه‌های مهم باستانی استان که در فهرست آثار ملی کشور نیز قرار دارد ساماندهی خواهد شد.

وی گفت: با همکاری شهرداری و شورای شهر و به منظور حفاظت از تپه باستانی شهر، حریم این اثر باستانی ساماندهی می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، بیان داشت: این آمادگی وجود دارد که در صورت حمایت شهرداری زاغه، کارگاه‌های صنایع‌دستی نیز به منظور رونق اشتغال در این منطقه ایجاد شود.

حسن‌پور با اشاره به اینکه منطقه زاغه هم از لحاظ دسترسی و هم آب و هوای مناسب از ظرفیت خوبی برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری برخوردار است افزود: در صورت درخواست مردم این منطقه نسبت به ایجاد اقامتگاه‌های بومگردی، این اداره‌کل نهایت همکاری را به منظور توسعه این صنعت و همچنین رونق اقتصادی مردم انجام خواهد داد.

وی تاکید کرد: لرستان دارای جاذبه‌های طبیعی و تاریخی فراوانی در مناطق مختلف است که سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند رونق اشتغال و اقتصاد را به دنبال داشته باشد.