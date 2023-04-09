ارائه ۹۵۰۵ خدمت در حوزه سوانح جوی و اقلیمی طی نوروز ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی با اشاره به ارائه خدمات طرح نوروزی از ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۲، گفت: در طول مدت اجرای طرح نوروزی، ۲۶ استان کشور شاهد بارش شدید باران و برف بود که منجر به انجام ۱۶۱ عملیات امداد و نجات در ۸۸ شهرستان متأثر و ۱۸۶ منطقه عملیاتی، شامل ۷۳ محور، ۱۶ شهر، ۹۴ روستا و ۳ منطقه عشایری شد.

وی با اشاره به اینکه امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر، به ۹۵۰۵ نفر از آسیب دیدگان و در راه ماندگان خدمات ارائه دادند، افزود: طی این مدت زمان ،۱۸۶۰ نفر در راه مانده و آسیب دیده با برپایی چادرهای امدادی و یا مراجعه به پایگاه‌های امداد و نجات و مراکز اسکان اضطراری از پیش تعیین شده، اسکان اضطراری یافتند.

سرپرست سازمان امدادونجات ادامه داد: ۴۴ درصد از عملیات اسکان اضطراری مختص سوانح ناشی از سیل و آبگرفتگی، ۵۵ درصد مربوط به سوانح ناشی از برف و کولاک و یک درصد از عملیات اسکان نیز مربوط به سانحه توفان، انجام شده است.

محمودی عنوان کرد: بر پایه داده‌های ثبت شده، ۱۰۴ نفر از افراد در محاصره برف و سیلاب به مناطق امن انتقال، ۷۵۵ خودرو گرفتار در برف رهاسازی، ۱۶۵ منزل مسکونی به وسیله ۵۴ دستگاه موتور پمپ و لجنکش از آب تخلیه و ۵ مصدوم ناشی از ریزش کوه به مراکز درمانی انتقال یافتند.

سرپرست سازمان امدادونجات گفت: ۳۱ درصد از امدادرسانی انجام گرفته در طرح نوروزی در حوادث سیل و آبگرفتگی و ۶۹ درصد نیز، ناشی از برف و کولاک انجام گرفته است.

محمودی با اشاره به اینکه در این مدت زمان، بیشترین امدادرسانی انجام شده، در استان‌های اردبیل و به ۱۶۷۳ نفر بوده است، ادامه داد: سمنان با امدادرسانی به ۱۴۳۱ نفر و خوزستان به ۸۹۵ نفر در رتبه‌های دوم و سوم امدادرسانی قرار دارند.

همچنین طی ۱۹ روز گذشته بیشترین خدمات امداد و نجات در سوانح جوی و اقلیمی در شهرستان‌های مهدی‌شهر با ۹۹۶ نفر، خلخال با ۸۵۲ نفر و سرعین با ۶۱۰ نفر به انجام رسیده است.