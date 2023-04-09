اطفاء حریق در محوطه کارگاهی جاده مخصوص

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی از وقوع حریق در یک محوطه کارگاهی خبر داد و گفت: ساعت ۱۱:۱۱ یک مورد حریق در یک محوطه کارگاهی در جاده مخصوص، مسیر غرب به شرق حوالی کیلومتر ۱۶ به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران اعلام شد و متعاقباً سه ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: در محل حادثه مشاهده شد که در یک محوطه که تعدادی کانتینر حاوی اجناس وجود داشت که سه مورد از این کانتینرها که حاوی لوازم خانگی بود، دچار حریق شد و اجناس داخل آن‌ها به‌طور کامل شعله‌ور بود.

وی اظهار کرد: پشت این کانتینرها، دو سوله مسقف وجود داشت که داخل آن‌ها لوازم یدکی وجود داشت و آتش به آن‌ها سرایت کرده بود و هر دو سوله شعله‌ور بود و حریق در حال سرایت به سایر بخش‌ها بود.

ملکی عنوان کرد: آتش‌نشانان عملیات را از چند طرف آغاز کردند و آتش را تحت کنترل خود درآوردند. خوشبختانه این حادثه مورد مصدومیت و تلفات جانی در پی نداشت و حریق خیلی زود توسط آتش‌نشانان اطفا شد.