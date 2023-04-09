  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۴:۴۰

ملکی خبر داد

اطفاء حریق در محوطه کارگاهی جاده مخصوص

اطفاء حریق در محوطه کارگاهی جاده مخصوص

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از اطفاء حریق در یک محوطه کارگاهی در محدوده کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی از وقوع حریق در یک محوطه کارگاهی خبر داد و گفت: ساعت ۱۱:۱۱ یک مورد حریق در یک محوطه کارگاهی در جاده مخصوص، مسیر غرب به شرق حوالی کیلومتر ۱۶ به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران اعلام شد و متعاقباً سه ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: در محل حادثه مشاهده شد که در یک محوطه که تعدادی کانتینر حاوی اجناس وجود داشت که سه مورد از این کانتینرها که حاوی لوازم خانگی بود، دچار حریق شد و اجناس داخل آن‌ها به‌طور کامل شعله‌ور بود.

وی اظهار کرد: پشت این کانتینرها، دو سوله مسقف وجود داشت که داخل آن‌ها لوازم یدکی وجود داشت و آتش به آن‌ها سرایت کرده بود و هر دو سوله شعله‌ور بود و حریق در حال سرایت به سایر بخش‌ها بود.

ملکی عنوان کرد: آتش‌نشانان عملیات را از چند طرف آغاز کردند و آتش را تحت کنترل خود درآوردند. خوشبختانه این حادثه مورد مصدومیت و تلفات جانی در پی نداشت و حریق خیلی زود توسط آتش‌نشانان اطفا شد.

کد مطلب 5750606

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها