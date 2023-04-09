به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری امروز یکشنبه اذعان کردند که در روزهای اخیر به دلیل برهم خوردن شرایط امنیتی و تشدید تنش‌ها، ۹۰ درصد از گردشگران (داخلی و خارجی) سفر به مناطق شمالی در اراضی اشغالی را لغو کرده‌اند.

بنابراین گزارش، این رخداد موجب لغو بسیاری از سفرها و خالی شدن هتل‌ها در شمال اراضی اشغالی شده و ضربه سنگینی را به اقتصادی رژیم صهیونیستی وارد کرده است.

گفتنی است در روزهای اخیر پس از تعرضات وحشیانه نظامیان صهیونیست علیه نمازگزاران و معتکفان فلسطینی در مسجدالاقصی، شماری از گروه‌های مقاومتی شمال اراضی اشغالی را هدف حملات راکتی خود قرار دادند.

این رخداد ترس و وحشت شدیدی را در بین صهیونیست‌ها ایجاد کرد و موجب شد اکثر ساکنان این مناطق در پناهگاه‎‌ها مستقر شوند.