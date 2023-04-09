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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۱۱

ضربه سنگین ناامنی‌ها به اقتصاد رژیم صهیونیستی/گردشگران منصرف شدند

ضربه سنگین ناامنی‌ها به اقتصاد رژیم صهیونیستی/گردشگران منصرف شدند

منابع عبری در گزارش‌هایی اذعان کردند که ناامنی روزهای اخیر در اراضی اشغالی ضربه سنگینی به بخش گردشگری و به طور کلی اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری امروز یکشنبه اذعان کردند که در روزهای اخیر به دلیل برهم خوردن شرایط امنیتی و تشدید تنش‌ها، ۹۰ درصد از گردشگران (داخلی و خارجی) سفر به مناطق شمالی در اراضی اشغالی را لغو کرده‌اند.

بنابراین گزارش، این رخداد موجب لغو بسیاری از سفرها و خالی شدن هتل‌ها در شمال اراضی اشغالی شده و ضربه سنگینی را به اقتصادی رژیم صهیونیستی وارد کرده است.

گفتنی است در روزهای اخیر پس از تعرضات وحشیانه نظامیان صهیونیست علیه نمازگزاران و معتکفان فلسطینی در مسجدالاقصی، شماری از گروه‌های مقاومتی شمال اراضی اشغالی را هدف حملات راکتی خود قرار دادند.

این رخداد ترس و وحشت شدیدی را در بین صهیونیست‌ها ایجاد کرد و موجب شد اکثر ساکنان این مناطق در پناهگاه‎‌ها مستقر شوند.

کد مطلب 5750649

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