به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای عبری امروز یکشنبه اذعان کردند که در روزهای اخیر به دلیل برهم خوردن شرایط امنیتی و تشدید تنشها، ۹۰ درصد از گردشگران (داخلی و خارجی) سفر به مناطق شمالی در اراضی اشغالی را لغو کردهاند.
بنابراین گزارش، این رخداد موجب لغو بسیاری از سفرها و خالی شدن هتلها در شمال اراضی اشغالی شده و ضربه سنگینی را به اقتصادی رژیم صهیونیستی وارد کرده است.
گفتنی است در روزهای اخیر پس از تعرضات وحشیانه نظامیان صهیونیست علیه نمازگزاران و معتکفان فلسطینی در مسجدالاقصی، شماری از گروههای مقاومتی شمال اراضی اشغالی را هدف حملات راکتی خود قرار دادند.
این رخداد ترس و وحشت شدیدی را در بین صهیونیستها ایجاد کرد و موجب شد اکثر ساکنان این مناطق در پناهگاهها مستقر شوند.
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