به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، تفاهم‌نامه همکاری سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران به امضا مدیرکل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی ساترا و مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران رسید.

در این تفاهم نامه که به امضا محمدمهدی مومنی‌ها مدیرکل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی ساترا و حجت الاسلام محمدحسین کبیریان مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تهران رسیده است به همکاری در تولید و انتشار محتوای مرتبط با سواد رسانه‌ای و سواد تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر با هدف همکاری در تولید برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌ساز مرتبط با مأموریت ساترا، تدوین سند همکاری حوزه علمیه و ساترا در راستای تولید محتوای آموزشی برای سطوح مختلف حوزوی و ترسیم سازوکار همکاری حوزه در روند پایش محتوای فضای مجازی اشاره شده است.

بنابراین گزارش از جمله تعهدات حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران همکاری در تولید منابع و برگزاری کارگاه‌ها با هدف افزایش سواد رسانه‌ای و سواد تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر طلاب حوزه‌های عملیه است.

همچنین ساترا اعلام آمادگی کرده است تا نتایج آخرین مطالعات و پژوهش‌های خود را در اختیار حوزه‌های علمیه قرار دهد و کارشناسان خبره در حوزه سواد تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر را به حوزه‌های علمیه برای تدریس در کارگاه‌های آموزشی معرفی کند.

همکاری در تولید و انتشار محتوای فاخر ویدئویی با هدف تبیین ضرورت و معرفی شیوه‌های تنظیم‌گری فضای مجازی و افزایش سواد رسانه‌ای طلاب حوزه‌های علمیه از جمله دیگر برنامه‌-های عملیاتی حوزه علمیه خواهران استان تهران و ساترا است.