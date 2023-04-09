به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، تفاهمنامه همکاری سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و مدیریت حوزههای علمیه خواهران استان تهران به امضا مدیرکل توسعه شبکه تنظیمگران اجتماعی ساترا و مدیر حوزههای علمیه خواهران استان تهران رسید.
در این تفاهم نامه که به امضا محمدمهدی مومنیها مدیرکل توسعه شبکه تنظیمگران اجتماعی ساترا و حجت الاسلام محمدحسین کبیریان مدیریت حوزههای علمیه خواهران تهران رسیده است به همکاری در تولید و انتشار محتوای مرتبط با سواد رسانهای و سواد تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر با هدف همکاری در تولید برنامههای آموزشی و فرهنگساز مرتبط با مأموریت ساترا، تدوین سند همکاری حوزه علمیه و ساترا در راستای تولید محتوای آموزشی برای سطوح مختلف حوزوی و ترسیم سازوکار همکاری حوزه در روند پایش محتوای فضای مجازی اشاره شده است.
بنابراین گزارش از جمله تعهدات حوزههای علمیه خواهران استان تهران همکاری در تولید منابع و برگزاری کارگاهها با هدف افزایش سواد رسانهای و سواد تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر طلاب حوزههای عملیه است.
همچنین ساترا اعلام آمادگی کرده است تا نتایج آخرین مطالعات و پژوهشهای خود را در اختیار حوزههای علمیه قرار دهد و کارشناسان خبره در حوزه سواد تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر را به حوزههای علمیه برای تدریس در کارگاههای آموزشی معرفی کند.
همکاری در تولید و انتشار محتوای فاخر ویدئویی با هدف تبیین ضرورت و معرفی شیوههای تنظیمگری فضای مجازی و افزایش سواد رسانهای طلاب حوزههای علمیه از جمله دیگر برنامه-های عملیاتی حوزه علمیه خواهران استان تهران و ساترا است.
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