اجرای طرح هادی در ۹ روستای بیله سوار

محتشم احدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این طرح شامل ۴۱ هزار مترمربع آسفالت، ۲۵۰ متر جدول گذاری و ۱۶۵ متر کانال سنگی در روستاهای بیله سوار است.

وی با اشاره به اینکه تهیه و بازنگری طرح هادی روستایی نیز در این شهرستان در قالب ۱۵ روستا انجام شده است، خاطرنشان کرد: برای بازنگری طرح هادی روستایی در روستاهای شهرستان بیله سوار ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان بیله سوار از زیرسازی معابر روستایی در ۱۱ روستای این شهرستان خبر داد و بیان کرد: ۵۴ هزار مترمربع زیرسازی با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان اجرایی شده است.

احدی اعطای سند مالکیت روستایی به تعداد ۲۰۱ جلد را یادآور شد و بیان کرد: دو روستا در راستای واگذاری به روستاییان و عشایر در قالب بیش از ۱۸ هکتار تملک شده است.

وی گفت: تعداد واگذاری قطعات به افراد واجد شرایط ۱۰ قشلاق و به تعداد ۶۵ قطعه است.

۱۷۱ متقاضی مسکن تسهیلات دریافت کردند

مدیر بنیاد مسکن شهرستان بیله سوار از ارائه تسهیلات مسکن روستایی به ۱۷۱ متقاضی خبر داد و بیان کرد: با دریافت این تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی شاهد افتتاح ۱۲۲ واحد مسکن روستایی با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هستیم.

احدی همچنین ارائه تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی به ۳۱۸ متقاضی را نیز یادآور شد و بیان کرد: ۲۴۵ واحد از این تعداد با اعتبار ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان احداث شده است.

وی ادامه داد: در شهرستان بیله سوار همچنین ارائه تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی متمم مسکن روستایی نیز به ۵۳ واحد اعطا شده که تمامی این واحدها به مرحله تکمیلی رسیده اند.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان بیله سوار از ارائه کمک بلاعوض ۳۰ میلیون تومانی مسکن محرومین در این شهرستان به تعداد ۲۶۰ فقره خبر داد و تصریح کرد: کمک بلاعوض ۵۰ میلیون تومانی به خانواده مستضعفان نیز به تعداد ۲۰ واحد پرداخت شده است.

احدی با بیان اینکه اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در بیله سوار در قالب ۱۴۰ واحد در حال انجام است، اظهار کرد: این پروژه با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان اجرایی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح نهضت ملی مسکن جعفرآباد نیز در قالب ۴۰ واحد در حال اجراست که ۱۱ قطعه تحویل متقاضی، ۹ قطعه آماده تحویل و تعداد متقاضی تائید شده نیز در این بخش ۱۱۲ نفر هستند.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان بیله سوار در پایان گفت: در سال جاری در ۱۱ روستای شهرستان بیله سوار با اعتبار ۲۶ میلیارد تومان ۵۱ هزار مترمربع آسفالت ریزی انجام می‌شود.