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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۲۲:۴۶

همزمان با شب‌های قدر؛

حسن روح‌الامین اثر جدیدش را برای حضرت علی(ع) منتشر کرد

حسن روح‌الامین اثر جدیدش را برای حضرت علی(ع) منتشر کرد

«شمع بیت‌المال» عنوان اثر جدید نقاشی حسن روح الامین است که به مناسبت شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام منتشر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روح الامین هنرمند نقاش که همزمان با مناسبت‌های آئینی و مذهبی، اثر جدید خلق می‌کند و آثارش همسو با ائمه اطهار و اهل بیت (ع) است، در شب ضربت خوردن حضرت امام علی علیه السلام، نقاشی جدید خود با عنوان «شمع بیت‌المال» را رونمایی کرد.

حسن روح الامین همزمان با انتشار این اثر نقاشی که برگرفته از داستان حضرت علی (ع) و برادرشان درباره بیت المال است، نوشته است: «تابلوی نقاشی «شمع بیت المال» به مناسبت ایام شهادت مولی الموحدین، امام المتقین، میزان الاعمال، حضرت حیدر ابوتراب، همسر حضرت خیر النساء فاطمه زهرا سلام الله علیها، تقدیم نگاه شما.»

کد مطلب 5750969

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