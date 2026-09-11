برخورد موتورسیکلت و شتر با خودرو در جاسک ۴ مصدوم برجای گذاشت

محمود پابرچا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نخستین حادثه در مرکز شهر جاسک رخ داد که در پی آن دو نفر مصدوم و برای ادامه درمان به بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) جاسک منتقل شدند.

وی افزود: حادثه دوم در فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری شرق جاسک و در محدوده روستای سدیج بخش لیردف رخ داد که در آن یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با یک نفر شتر برخورد کرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک، ادامه داد: در این حادثه دو سرنشین خودروی پژو ۴۰۵ که در مسیر جاسک به کنارک سیستان و بلوچستان در حرکت بودند، مصدوم شدند.

پابرچا، بیان کرد: مصدومیت این دو نفر سطحی بود و توسط نیروهای پایگاه اورژانس ۱۱۵ لیردف در محل حادثه به صورت سرپایی مداوا شدند.

وی خاطرنشان کرد: بر اثر این سانحه خودروی پژو ۴۰۵ از قسمت سقف و بخش جلویی به شدت آسیب دیده است.