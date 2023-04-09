حجت الإسلام والمسلمین منصور باقربیک تبریزی در حاشیه برگزاری مراسمات شبهای قدر، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «بر اساس برنامهریزی صورت گرفته در بیش از دو هزار مسجد، هیأتهای مذهبی، خانههای دین و زندگی، تکایا، حسینیهها و غیره مراسمات ویژه شبهای قدر با حضور سخنرانان و مداحان بومی و دعوتی از استانهای دیگر کشور برگزار میشود.»
وی ادامه داد: «مراسم دستهروی ویژه روز شهادت حضرت علی (ع) نیز در سطح استان برنامهریزی شده و اجرایی خواهد شد.»
وی خاطر نشان کرد: «تعداد قابل توجهی نیز ایستگاه صلواتی مجوزهای لازم را دریافت کردهاند و در این سه شب به پذیرایی از عزاداران امام علی (ع) خواهند پرداخت.»
وی در خصوص أقلام در نظر گرفته شده برای توزیع در بین هیأتهای خانگی و هیأتهای مذهبی و مساجد نیز گفت که بر اساس هماهنگی صورت گرفته با جهاد کشاورزی، برنج، گوشت سفید و قرمز، شکر به میزان مورد نیاز تأمین شده و هیأتها و مساجد ا. این بابت نخواهند داشت.»
وی در پایان از همه عموم مردم دعوت کرد تا در مراسمات شبهای قدر با شکوه بیشتری شرکت کنند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان خبر داد؛
مراسم شبهای قدر در بیش از دو هزار نقطه از سیستان و بلوچستان
زاهدان- مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان از برگزاری بیش از دو هزار مراسم ویژه شبهای قدر در سطح این استان خبر داد.
حجت الإسلام والمسلمین منصور باقربیک تبریزی در حاشیه برگزاری مراسمات شبهای قدر، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «بر اساس برنامهریزی صورت گرفته در بیش از دو هزار مسجد، هیأتهای مذهبی، خانههای دین و زندگی، تکایا، حسینیهها و غیره مراسمات ویژه شبهای قدر با حضور سخنرانان و مداحان بومی و دعوتی از استانهای دیگر کشور برگزار میشود.»
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