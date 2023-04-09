حجت الإسلام والمسلمین منصور باقربیک تبریزی در حاشیه برگزاری مراسمات شب‌های قدر، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در بیش از دو هزار مسجد، هیأت‌های مذهبی، خانه‌های دین و زندگی، تکایا، حسینیه‌ها و غیره مراسمات ویژه شب‌های قدر با حضور سخنرانان و مداحان بومی و دعوتی از استان‌های دیگر کشور برگزار می‌شود.»

وی ادامه داد: «مراسم دسته‌روی ویژه روز شهادت حضرت علی (ع) نیز در سطح استان برنامه‌ریزی شده و اجرایی خواهد شد.»

وی خاطر نشان کرد: «تعداد قابل توجهی نیز ایستگاه صلواتی مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند و در این سه شب به پذیرایی از عزاداران امام علی (ع) خواهند پرداخت.»

وی در خصوص أقلام در نظر گرفته شده برای توزیع در بین هیأت‌های خانگی و هیأت‌های مذهبی و مساجد نیز گفت که بر اساس هماهنگی صورت گرفته با جهاد کشاورزی، برنج، گوشت سفید و قرمز، شکر به میزان مورد نیاز تأمین شده و هیأت‌ها و مساجد ا. این بابت نخواهند داشت.»

وی در پایان از همه عموم مردم دعوت کرد تا در مراسمات شب‌های قدر با شکوه بیشتری شرکت کنند.