به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عرب اظهار کرد: امداد در شب‌های قدر مانند سال‌های گذشته، اقدام به برپایی پایگاه‌های حامی یابی برای حمایت از فرزندان ایتام و محسنین می‌کند.

وی افزود: پایگاه‌های حامی یابی در کنار مساجد، حسینیه‌ها و مکان‌های برگزاری مراسم شب‌های قدر برپا می‌شود.

وی تصریح کرد: در سال جاری در یک اقدام بی نظیر با هماهنگی که با استان‌های خراسان رضوی، تهران و قم انجام شده از ظرفیت اماکن زیارتی و مذهبی این استان‌ها هم برای حامی یابی استفاده می‌شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: از ۵۵ پایگاه حامی یابی در شب‌های قدر ۱۲ پایگاه در شهرستان‌های تهران، قم و مشهد مقدس بر پا شده‌اند.

عرب تصریح کرد: ۱۱ هزار و ۹۵۲ نفر فرزند ایتام و محسنین در استان است که از این تعداد ۲ هزار و ۴۹۵ نفر فرزند یتیم و ۹ هزار و ۴۵۷ نفر فرزند محسنین هستند که از این تعداد ۳ هزار و ۱۳ نفر فرزند بدون حامی در استان است.

وی بیان کرد: حامیان و خیران می‌توانند علاوه بر حضور در پایگاه‌های حامی یابی در استان از طریق سایت اکرام به نشانیekram.emdad.ir و همچنین ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳ نسبت به ثبت نام در طرح اکرام ایتام و محسنین اقدام کنند.