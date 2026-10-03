برگزاری عهدواره تجلیل از برگزارکنندگان تجمعات شبانه در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، عهدواره موسوم به تجلیل از سوی قرارگاه بعثت استان سمنان با هدف تجلیل از فعالان اجتماعات شب های اقتدار و صلابت مردم استان سمنان برگزار می شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان اعلام کرد این مراسم در قالب تجمعات شبانه مردم غیور در سراسر استان سمنان برگزار خواهد شد.

قرار است این عهدواره شامگاه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ در اجتماعات شبانه مردم مبعوث و همیشه در میدان استان سمنان برگزار و از کسانی که در برگزاری اجتماعات شبانه مردم ولایی استان کمک کردند، قدردانی شود.

این عهد واره با هدف انگیزه بخشی، قدردانی از فعالان اجتماعات شبانه، نمایش قدرشناسی مردم و همچنین تداوم اجتماعات شبانه اقتدار مردم ولایی سمنان برگزار خواهد شد.