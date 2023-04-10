مراسم شب قدر در گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نخستین شب از لیالی با فضیلت قدر و در شب ضربت خوردن مظلومانه مولای متقیان امیرالمومنین علی (ع)، آئین‌های ویژه این شب در نقاط مختلف شهرستان گناوه همزمان با سراسر کشور برگزار شد و مؤمنان دریادل با حضور در اماکن پیش بینی شده به راز و نیاز با معبود خود پرداختند و در سوگ مولای خود عزاداری کردند.

مؤمنان روزه‌دار شهرستان گناوه‌، در اولین شب از لیالی قدر رمضان امسال با حضور در مساجد، اماکن مذهبی و حسینیه‌ها، تکایا و برخی نیز در منازل خود، ضمن قرائت آیات قرآن کریم، زیارت جامعه کبیره و دعای جوشن کبیر و بر سر گرفتن قرآن ندای «سبحانک یا لااله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب» سر دادند و در آستان بندگی با خواندن ۱۰۰ فراز از دعای جوشن کبیر از پروردگارشان طلب آمرزش کردند.

به همین مناسبت آئین ویژه شب‌های قدر در مصلی جمعه گناوه همراه با سخنرانی، قرائت دعای جوشن کبیر، مراسم قرآن به سر و و احیا این شب با حضور مؤمنان و خداجویان برگزار شد.

این آئین معنوی در شب‌های قدر ۲۱ و ۲۳ ماه مبارک رمضان نیز برگزار خواهد شد.