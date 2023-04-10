تصویب ۵۵ مصوبه محیط زیستی در ۲۲ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نورمحمدی با اشاره به مصوبات محیط زیستی سفرهای استانی ریاست جمهوری، اظهار کرد: رئیس جمهور در دور اول سفرهای استانی خود در ۲۲ استان کشور مصوبات محیط زیستی داشتند. در این سفرها مجموعاً ۵۵ مصوبه محیط زیستی با اعتباری بالغ بر ۶۷۸.۵ میلیارد تومان به تصویب رسیده است.
وی با بیان اینکه استانهای مازندران، البرز، خراسان شمالی و آذربایجان شرقی به ترتیب با ۷، ۶، ۵ و ۴ مصوبه محیط زیستی در صدر استانهای کشور قرار دارند، گفت: از نظر اعتبار مصوب برای پروژه محیط زیستی نیز به ترتیب استانهای آذربایجان شرقی با ۸۰ میلیارد تومان، اصفهان با ۷۰ میلیارد تومان، تهران و کرمان هریک با ۶۰ میلیارد تومان بیشترین اعتبار محیط زیستی را در سفرهای استانی ریاست جمهوری به خود اختصاص داده اند.
مشاور رئیس و معاون امور استانهای حوزه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه استانهای مرکزی، چهارمحال و بختیاری، گلستان، گیلان، خراسان رضوی، کردستان، همدان، قم، آذربایجان غربی، قزوین، سمنان، یزد، کرمانشاه، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد را دیگر استانهای دارای مصوبات محیط زیستی عنوان کرد.
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