پیشنهاد داشتم اما در تراکتور ماندم/ لیگ ایران در حال پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر، صفا هادی هافبک عراقی تیم فوتبال تراکتور روز گذشته قراردادش را با این تیم یک فصل دیگر تمدید کرد.
هادی در این خصوص گفت: با اظهار تمایل باشگاه تراکتورسازی و مربی برای تمدید قراردادم، تصمیم گرفتم با وجود پیشنهادات فراوان از ایران و برخی از باشگاههای حاشیه خلیج فارس، یک فصل دیگر با این تیم ادامه دهم.
وی افزود: بازی در تراکتورسازی چالش بزرگی است. لیگ ایران در حال پیشرفت است و یکی از بهترین لیگهای آسیاست.
هافبک عراقی تاکید کرد: من از ابتدا وارد جو تراکتور که یکی از تیمهای بزرگ ایران است شدم و خیلی سریع با بازیکنان و هواداران این تیم کنار آمدم.
وی ادامه داد: در شهر از حمایت بسیار خوب هواداران برخوردار هستم و به دنبال این هستم که چیزی به تیم اضافه کنم.
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