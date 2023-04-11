به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در مراسم الحاق و رونمایی از تسلیحات و تجهیزات جدید، به‌روز شده، بازتولید و بازآماد شده نیروی زمینی ارتش در آوردگاه مرکز بهینه‌سازی، نوسازی و ساخت قطعات شهید زرهرن این نیرو، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام (ره) و شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای عرصه آمادگی دفاعی و امنیت، شهیدان سرافراز نیروی زمینی، به ویژه شهید سپهبد صیاد شیرازی اظهار داشت: سال ۱۴۰۲ را با بهار قرآن در حالی آغاز کردیم که کشور ما و دشمنان دو روند متفاوت را طی می‌کنند.

وی افزود: در این سو اقتدار و استحکام نظام اسلامی به برکت هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و بصیرت و هوشمندی ملت بزرگ ایران در برابر نقشه‌های شوم دشمنان، بسط و بهبود در روابط خارجی با همسایگان، تحکیم و تنظیم روابط راهبردی با دو قدرت بزرگ جهانی، برقرار موازنه قدرت در غرب آسیا و جهان و سربلندی نظام و مدافعان انقلاب در نبرد سنگین، پیچیده و سختِ شناختی و جنگ روانی قرار دارد. در سوی دیگر، آشفتگی و درهم ریختگی نظام سلطه و به‌ویژه آشکارتر شدن علائم فروپاشی و اضمحلال رژیم صهیونیستی را شاهد هستیم.



فرمانده کل ارتش با اشاره به نامگذاری سال جدید اظهار داشت: نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران، تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در نامگذاری سال جدید به عنوان مهار تورم، رشد تولید را نصب‌العین خود قرار داده و تلاش می‌کنند با یافتن راه‌کارهای کمک به دولت و مردم نقش آفرین باشند.



فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی با برشمردن مؤلفه‌های قدرت نظامی گفت: برای حفظ صلح، ثبات، استقلال، امنیت، حدود و ثغور و نظام اسلامی، یکی از مهمترین مولفه‌ها، قدرت و اقتدار نظامیِ بومی و خود اتکاست. قدرت و اقتدار نیروهای مسلح ما، ناشی از ایمان به خداوند بزرگ، رهبری الهی و پیامبرگونه، پشتوانه بی‌نظیر مردمی، عزم و اراده پولادین رزمندگان و تسلیحات و تجهیزات به‌روز و کارآمد است.



وی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران، به برکت هدایت‌های حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا، با اشراف کامل اطلاعاتی و رصد تهدیدات و استفاده از فناوری‌های به روز و توان علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و صنایع دفاعی هر آنچه را برای انجام مأموریت خطیر خود لازم باشد، آماده می‌کند.



امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی به دستاوردهای نیروی زمینی ارتش اشاره کرد و ادامه داد: نیروی زمینی که ستون فقرات ارتش و نیروی محوری است، امروز در این آوردگاه، بخشی از این دستاوردها را به نمایش گذاشته است. در واقع این آوردگاه، نمونه‌ای از اراده رزمندگان نیروی زمینی محوری، در ارتقای توان، خوداتکایی و خودکفایی است.



وی افزود: اگرچه نظامیان معمولاً نمی‌توانند همه آنچه را که دارند ارائه کنند، اما گوشه‌ای از آنچه را که امکان پذیر است، از توانمندی ارتش در سایر نیروها، در بهار امسال نشان داده خواهد شد.



فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز این میدان، شاهد تجهیزات و تسلیحات تولیدی، باز تولید، بهینه‌سازی و تأمین شده نیروی زمینی است که متناسب با نیاز عملیاتی با چهار ویژگی دور زن، نقطه زن، هوشمند، با قابلیت شبکه شدن، آماده شده است که پاسخگوی نیاز عملیاتی روز و جنگ‌های آینده است و در ساختارهای موشکی، پهپاد، جنگال، اطلاعات، پدافند هوایی، هوانیروز، واکنش سریع، متحرک هجومی مکانیزه، زرهی و توپخانه به کار گرفته خواهد شد.



وی افزود: آنچه از توانمندی نیروهای مسلح تاکنون دیده‌اید و آنچه امروز مشاهده کردید و آنچه در روزهای آینده خواهید دید، متکی بر عناصر برنامه، همت و عزم عملیاتی و اجرایی، مدیریت و نیروی انسانی جهادی و انقلابی و هماهنگی و هم‌افزایی بین بخشی به دست آمده و بیانگر این واقعیت است که تحریم‌ها و تهدیدها ملت ایران را متوقف نخواهد کرد و این ملت امیدوارتر از قبل به سوی تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی به پیش خواهد رفت.



امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در پایان این مراسم از فرمانده نیروی زمینی، مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) و ستاد ارتش تشکر و قدردانی کرد.