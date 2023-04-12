تصمیم جدید دمشق درباره روابط با تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، سوریه و تونس در بیانیه مشترکی امروز اعلام کردند که در راستای طرح قیس سعید رئیس جمهور تونس در تعیین سفیر در دمشق، سوریه هم تصمیم به گشایش سفارت در تونس و تعیین سفیر در این کشور گرفت.

در بیانیه ای که نسخه ای از آن به دست سانا رسیده، آمده است: در راستای ابتکار عمل قیس سعید رئیس جمهور تونس در انتخاب سفیر در دمشق، دولت سوریه موافقت فوری خود را با آن اعلام کرده است و تصمیم به بازگشایی سفارت سوریه در تونس و تعیین سفیر در راس آن در آینده گرفت.

در این بیانیه آمده است: دو طرف بر از سرگیری روابط سوریه و تونس و عادی سازی آن، رایزنی و هماهنگی میان دو وزیر خارجه در راستای تثبیت روابط برادری ریشه داری که سوریه و تونس را به هم گره می زند، تمایل دارند.