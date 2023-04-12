به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شیروانی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با توجه به شدت بارش‌ها و جلوگیری از وقوع خطرات احتمالی با تصمیم ستاد مدیریت بحران استان محور اصلی خرم آباد - پلدختر مسدود و جایگزین این محور محور خرم آباد- پل زال- محورهای فرعی «چولهول» - «دهلیج» - پلدختر تعیین شد.

وی به محورهای فرعی مسدود شده در استان اشاره کرد و افزود: در شهرستان کوهدشت محور «پای آستانه» - «گراب» مسدود و محور جایگزین محور «کوهنانی»، در شهرستان خرم آباد محور خرم آباد - «بلیلوند»، جاده گردشگری آبشار «نوژیان» و محور گردشگری «بیشه» و در شهرستان دورود محور گردشگری دورود - «عمارت» مسدود هستند.