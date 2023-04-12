  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ فروردین ۱۴۰۲، ۱۶:۴۵

مدیرکل راهداری لرستان خبر داد؛

انسداد راه‌های فرعی ۳ شهرستان لرستان به دلیل بارش شدید باران

انسداد راه‌های فرعی ۳ شهرستان لرستان به دلیل بارش شدید باران

خرم‌آباد- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان از انسداد راه فرعی شهرستان‌های خرم‌آباد، کوهدشت و دورود برای جلوگیری از وقوع خطرات احتمالی در پی بارش شدید باران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شیروانی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با توجه به شدت بارش‌ها و جلوگیری از وقوع خطرات احتمالی با تصمیم ستاد مدیریت بحران استان محور اصلی خرم آباد - پلدختر مسدود و جایگزین این محور محور خرم آباد- پل زال- محورهای فرعی «چولهول» - «دهلیج» - پلدختر تعیین شد.

وی به محورهای فرعی مسدود شده در استان اشاره کرد و افزود: در شهرستان کوهدشت محور «پای آستانه» - «گراب» مسدود و محور جایگزین محور «کوهنانی»، در شهرستان خرم آباد محور خرم آباد - «بلیلوند»، جاده گردشگری آبشار «نوژیان» و محور گردشگری «بیشه» و در شهرستان دورود محور گردشگری دورود - «عمارت» مسدود هستند.

کد مطلب 5753274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه