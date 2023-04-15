محموله ۱۰ میلیارد ریالی قارچ ترافل در گنبدکاووس کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدسعید فاضل دادگر بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی گنبدکاووس حین گشت زنی در سطح حوزه به یک دستگاه خودروی پژو مشکوک و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی گلستان تصریح کرد: در بازرسی از خودروی مورد نظر مأموران موفق شدند ۱۴۰ کیلو قارچ ترافل قاچاق کشف و ضبط کنند.

وی بیان کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش این مقدار ترافل قاچاق بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فاضل دادگر گفت: در این راستا دو متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.