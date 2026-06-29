کشف ۲۲۵ کیلوگرم قارچ ترافل قاچاق در شاهرود؛ ۲ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان، اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعات و رصدهای پلیسی درباره فعالیت افراد سودجو در زمینه خرید، فروش و جابهجایی قارچ ترافل قاچاق، مأموران بخش انتظامی بسطام شهرستان شاهرود موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و حین گشتزنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی، به یک دستگاه خودروی پژو مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، ۲۲۵ کیلوگرم قارچ ترافل قاچاق کشف شد که بررسیهای کارشناسی نشان داد ارزش این محموله بیش از ۳۱ میلیارد ریال است.
تقدیسی با اشاره به دستگیری دو متهم در این پرونده، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و رسیدگی به ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد.
وی با تأکید بر اینکه برداشت و جابهجایی غیرمجاز قارچ ترافل علاوه بر خسارتهای اقتصادی، میتواند آسیبهای جدی به منابع طبیعی و محیطزیست وارد کند، تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه برداشت، خرید، فروش یا قاچاق این محصول، مراتب را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.
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