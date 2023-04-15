مریم شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تاکنون ۷ هزار دانش‌آموز استان در اردوی راهیان پیشرفت شرکت کرده‌اند و این اردو همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: اردوهای راهیان پیشرفت در مدارس استان با هدف آشنایی دانش آموزان با دستاوردهای بزرگ و افتخارآفرین کشور در حال برگزاری است.

وی بیان کرد: بنا به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور، اردوهای راهیان پیشرفت در راستای آشنایی نسل جدید با دستاوردها و پیشرفت‌های ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف علمی، پزشکی و نظامی برگزار می‌شود.

رئیس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش البرز یادآور شد: در این اردوها دانش آموزان از مراکز علمی، پژوهشی، تولیدی و سایر بخش‌ها بازدید و با دستاوردهای این مراکز آشنا می‌شوند.

شعبانی تصریح کرد: امروزه کشور ما به جهت پیشرفت در موقعیت ممتازی قرار گرفته است و ما همواره در حوزه‌های مختلف و موقعیت‌های متعدد، شاهد پیشرفت‌های بسیار خوبی بوده ایم.

وی ادامه داد: اکنون اردوهای پیشرفت و بازدیدهای پیشرفت را برای دانش آموزان برگزار می‌کنیم تا دانش آموزان از نزدیک در مراکز علمی، تحقیقاتی، فناوری و پارک‌های علمی و فناوری و مراکزی که در حوزه‌های مختلف، صنعتی، فرهنگی، و هر حوزه پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته است، با توضیحات مسؤولان با این دستاوردها آشنا و این مسیر برای دانش آموزان روشن شود.

رئیس اداره فرهنگی هنری آموزش و پرورش استان البرز افزود: اردوهای راهیان پیشرفت نقش بسزایی در نمایش و معرفی جلوه‌های پیشرفت و توسعه و معرفی دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی به دانش آموزان دارد.