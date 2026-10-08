محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خارگ به دلیل نقش مهم خود در صنعت نفت و اقتصاد کشور، از مناطق راهبردی استان بوشهر محسوب می‌شود و توجه به زیرساخت‌ها و خدمات عمومی آن باید متناسب با این جایگاه دنبال شود.

وی افزود: در همین راستا، موضوعاتی از جمله تأمین آب و برق، توسعه زیرساخت‌های شهری، حمل‌ونقل و ارتقای خدمات عمومی در خارگ مورد توجه مجموعه دولت قرار دارد.

فرماندار بوشهر ادامه داد: رویکرد دولت در قبال خارگ، توجه همزمان به ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی جزیره و نیازهای مردم است و تلاش می‌شود اقدامات اجرایی متناسب با شرایط این منطقه دنبال شود.

مظفری تصریح کرد: بخشی از مسائل خارگ نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های صنعتی و دستگاه‌های ملی است و این موضوع از مسیرهای مختلف در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و همراهی مجموعه‌های مستقر در جزیره، روند توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات در خارگ با جدیت ادامه پیدا کند.