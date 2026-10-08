به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر پنجشنبه در ادامه سفرهای نظارتی خود و در راستای تحقق تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر حضور میدانی در میان کارکنان و مردم، به همراه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان، با حضور در دادگستری شهرستان دیر از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد.

مهرانگیز در این بازدید سرزده که در روز تعطیل انجام شد، ضمن بررسی روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و وضعیت اداری دادگستری شهرستان دیر، با همکارانی که در این روز فارغ از محدودیت‌های زمانی و در شرایط دشوار آب و هوایی گرما و رطوبت بالای هوا مشغول فعالیت بودند، دیدار و گفتگو کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این بازدید ضمن قدردانی از زحمات همکاران قضایی و اداری اظهار کرد: یکی از سیاست‌های راهبردی دستگاه قضا، تکریم ارباب رجوع و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی است که این مهم محقق نمی‌شود مگر با وجود همکارانی که دغدغه‌مند و با روحیه جهادی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: مشاهده تلاش همکاران عزیزمان در شهرستان دیر که در روز تعطیل و با وجود شرایط جوی نامساعد و رطوبت بالای هوا، همچنان با قوت به انجام وظایف خود و رسیدگی به امور مراجعین مشغول هستند، نشان‌دهنده تعهد والا و انگیزه الهی آنان در مسیر خدمت به مردم شریف این استان است. این مجاهدت‌های خاموش، پشتوانه اصلی اعتماد عمومی به دستگاه قضا است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تأکید کرد: ما وظیفه داریم شرایط کاری را به گونه‌ای فراهم کنیم که همکاران ما با کمترین دغدغه و در محیطی مناسب به تظلم‌خواهی مردم رسیدگی کنند.

دستورات لازم جهت پیگیری سریع مطالبات مطرح شده در این بازدید صادر شد.

وی در ادامه با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرا از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: همکاران قضایی در شهرستان‌ها باید با دقت و سرعت عمل بالا، در جهت کاهش موجودی پرونده‌ها و تسریع در اجرای احکام گام بردارند تا طعم شیرین عدالت در کام مردم به درستی حس شود.

در این بازدید، رئیس کل دادگستری استان بوشهر به صورت چهره به چهره با کارکنان دادگستری دیر گفتگو کرد و ضمن شنیدن چالش‌های موجود، رهنمودهای لازم را برای بهبود فرآیندها و افزایش بهره‌وری ارائه داد.