پروازها در فرودگاه ریاض بار دیگر متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، پایگاه «فلایت‌ رادار» که مرجع پیگیری پروازهای بین المللی به صورت آنلاین است،‌ اعلام کرد که فرودگاه ریاض در عربستان سعودی بار دیگر بسته شد و پروازهای ورودی و خروجی در این فرودگاه به حالت تعلیق درآمد.

بر اساس این گزارش، فلایت رادار افزود که عملیات فرود بیش از ۸۰ دقیقه و عملیات برخاستن بیش از ۹۰ دقیقه است که متوقف شده است.

شبکه تلویزیونی ان‌تی‌وی عراق هم در خبر فوری گزارش داد که صدای انفجارهای شدیدی، ریاض پایتخت عربستان سعودی را لرزاند.

همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی و سه منبع مطلع اعلام کرد که امروز پنجشنبه، دود از یک هواپیمای متوقف‌ شده در فرودگاه ریاض به هوا برخاست.

این تحولات در حالی است که خبرگزاری فرانسه ساعاتی پیش از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در ریاض خبر داده بود.

منابع وابسته به ناوبری هوایی بین المللی اعلام کرده اند که با توجه به تحولات اخیر،‌ فرودگاه ریاض در صدر فرودگاه‌های ناآرام و بی‌برنامه جهان قرار گرفته است.