عشق به امام رضا(ع) به گذشت خانواده مقتول ورامینی از قصاص انجامید

به گزارش خبرنگار مهر، سید یدالله حسینی، بعد از ظهر پنجشنبه در ورامین، از گذشت خانواده مقتول از قصاص قاتل فرزندشان با توسل به حضرت امام رضا(ع) و ختم بیست‌وهفتمین پرونده قصاص به صلح و سازش خبر داد.

دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان ورامین اظهار داشت: در پی وقوع یک نزاع در ۱۹ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲، یک خانواده ورامینی داغدار فرزند خود شدند، اما پس از گذشت سال‌ها، خانواده مقتول با توسل به حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) از قصاص قاتل گذشت کردند.

وی افزود: این رضایت با پیگیری‌های مستمر خادمیاران «کارگروه صلح و سازش شعبه ۶ شورای حل اختلاف شهرستان ورامین» و برگزاری جلسات متعدد با خانواده مقتول محقق شد.

حسینی با قدردانی از تلاش اعضای این کارگروه گفت: در این مسیر، مهدی جعفری، رئیس خیریه «پدر مهربان بقیع» و انجمن حمایت از زندانیان نیز نقش مؤثری در ایجاد زمینه‌های صلح و سازش و جلب رضایت خانواده مقتول داشت.

وی خاطرنشان کرد: این پرونده، بیست‌وهفتمین پرونده قصاص است که با وساطت و تلاش خادمیاران رضوی شهرستان ورامین به صلح و سازش منتهی می‌شود.

دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان ورامین با بیان اینکه گذشت و بخشش از ارزشمندترین جلوه‌های اخلاق در سیره رضوی است، افزود: اقدام بزرگ این خانواده نشان داد فرهنگ ایثار، مروت و گذشت همچنان در جامعه زنده است.

حسینی در پایان از خانواده مقتول، خیرین و اعضای کارگروه صلح و سازش که در این مسیر تلاش کردند قدردانی کرد و گفت: امیدواریم به برکت نام حضرت امام رضا(ع)، فرهنگ گذشت و برادری بیش از پیش در جامعه گسترش پیدا کند.