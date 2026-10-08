به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح کلینیک تخصصی زخم بیمارستان آیت الله خوانساری اراک اظهار کرد: هیچ خدمتی با درمان بیماری و نجات جان انسان‌ها قابل مقایسه نیست و توسعه مراکز درمانی تخصصی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: بیماری‌هایی همچون سرطان و زخم‌های مزمن علاوه بر تحمیل مشکلات جسمی به بیمار، خانواده و جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد که ارتقای ظرفیت‌های تخصصی، تجهیز مراکز درمانی و توسعه روش‌های نوین درمانی ضرورت دارد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: ایران از گذشته‌های دور در عرصه پزشکی دارای ظرفیت‌های ارزشمندی بوده و دانشمندانی همچون ابوعلی سینا و رازی آثار ماندگاری در این حوزه به جا گذاشته‌اند که بخشی از میراث علمی ایران و جهان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: امروز نیز باید ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و بومی کشور، از دستاوردهای پزشکی و پژوهشی سایر کشورها استفاده کنیم و ارتباطات علمی با مراکز معتبر جهان را توسعه دهیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: برقراری ارتباط علمی و تحقیقاتی با کشورهایی مانند چین و هند می‌تواند زمینه استفاده از تجربیات، روش‌ها و دستاوردهای جدید در حوزه درمان را فراهم کند و به ارتقای سطح خدمات پزشکی منجر شود.

وی بر ضرورت تقویت جایگاه علمی بیمارستان آیت‌الله خوانساری تأکید کرد و گفت: این مجموعه باید علاوه بر ارائه خدمات درمانی، به بستری برای توسعه دانش، تحقیقات، فناوری‌های نوین و تبادل علمی تبدیل شود.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی راه‌اندازی بانک‌های اطلاعاتی تخصصی را از ظرفیت‌های مهم در این مسیر دانست و افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی درباره بیماری‌های مختلف، به‌ویژه بیماری‌های سخت و صعب‌العلاج، می‌تواند به شناخت دقیق‌تر بیماری‌ها، بررسی روند آنها و طراحی روش‌های مؤثرتر درمانی کمک کند.

وی بیان کرد: توسعه فناوری‌های نوین، فرصت‌های جدیدی را برای درمان بیماری‌های پیچیده فراهم کرده است و باید از این ظرفیت‌ها در حوزه درمان زخم نیز بهره گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی ادامه داد: همان‌گونه که در حوزه سرطان و بیماری‌های صعب‌العلاج تحقیقات گسترده‌ای در زمینه سلول‌درمانی و ژنتیک انجام می‌شود، در زمینه زخم‌های مزمن نیز می‌توان با تکیه بر پژوهش و فناوری، مسیرهای جدیدی برای درمان بیماران ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: با تقویت همکاری میان پزشکان، مراکز دانشگاهی و توسعه ارتباطات علمی داخلی و خارجی، می‌توان ظرفیت این مجموعه را ارتقا داد و آن را به الگویی موفق در حوزه درمان زخم در کشور تبدیل کرد.