احمد ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توصیه‌های لازم به عشایر در خصوص در فصل کوچ اظهار داشت: با توجه به فصل کوچ عشایر، در راستای پیشگیری از وقوع احتمالی بیماری دامی و حفاظت از سرمایه دامی عشایر، توصیه می‌گردد عشایر جهت جابجایی دام‌ها، از دامپزشکی شهرستان گواهی حمل بهداشتی - قرنطینه‌ای دریافت کنند.

وی افزود: با توجه به تردد خودروهای حمل دام عشایر بین نقاط مختلف و حمل تعداد دام زیاد در فصل کوچ، توصیه می‌شود دامداران عشایری نسبت به شستشو دقیق و ضد عفونی خودروها با مواد ضد عفونی کننده مناسب قبل از بارگیری اقدام کنند.

یزدی تصریح کرد: ضرورت دارد دام‌ها برعلیه بیماری‌های وابسته به استرس و تغیرات جیره مانند پاسترولوز و آنتروتوکسمی واکسینه شوند.

وی اضافه کرد: مبارزه با انگل‌های خارجی و داخلی دام در اولین فرصت صورت پذیرد در صورتی که دام‌ها به محلی منتقل می‌شود که قبلاً" برای نگهداری دام‌های سایر افراد استفاده شده است، ضروری است قبل از ورود محل دامداری ضد عفونی شود.

ایزدی گفت: به منظور بهره مندی از خدمات دامپزشکی از قبیل واکسیناسیون، محل عشایر به شبکه دامپزشکی مقصد اطلاع داده شود.

وی خاطر نشان کرد: همزمان با کوچ عشایر و فصل بهار، بهترین زمان برای واکسیناسیون بره و بزغاله‌ها بر علیه بیماری بروسلوز است (بیماری بروسلوز از جمله بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است که در انسان بیماری تب مالت نام دارد) و اکیداً" توصیه می‌شود عشایر عزیز پیگیری‌های لازم جهت واکسیناسیون بروسلوز بره و بزغاله را انجام داده و با اکیپ دامپزشکی همکاری کنند.