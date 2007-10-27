مسعود جاور دبیر همایش ستایشگران نور و مدیر عامل بنیاد دعبل خزاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هدف از برگزاری همایش"ستایشگران نور" در مرحله اول ایجاد شرایطی است که در قالب آن مداحان سراسر کشور گردهم آمده، ضمن آشنائی، در مورد دغدغه های عرصه مدح با یکدیگر به بحث و گفتگو بنشینند .

وی ایجاد زمینه مناسب در ارتقاء تجربه و توسعه همبستگی میان جامعه ذاکران اهل بیت(ع)، بررسی راهکارهای اصلاحی و بهینه سازی ساختار مداحی و پایگاه اجتماعی مداحانو و تلاش برای فرهنگسازی در میان مداحان را از دیگر اهداف این همایش اعلام کرد.

جاور همچنین شناسائی فرصتها ، تهدیدها ، نقاط قوت و نقاط ضعف بنیاد و ذاکران اهل بیت، تلاش برای ترویج نگاه علمی جامعه ذاکران و نهاد ذاکری در جامعه به عنوان بخش مهمی از نظام سنتی تبلیغ دینی و ترویج هویت دینی و تحقق شعار اتحاد ملی و انسجام در میان مداحان کشور را از دیگر اهداف پیش بینی شده برای همایش دو روزه "ستایشگران نور" عنوان کرد .

مدیر عامل بنیاد دعبل خزاعی با تأکید بر اینکه دومین همایش "ستایشگران نور" به منظور بهره گیری مناسب و ارزشمند، کمیسیون محور است، گفت: در این راستا شش موضوع اصلی از میان نود موضوع انتخاب شده که به صورت کارگاهی طی دو روز بررسی می شوند .

وی ‌آموزش، ‌مطالعات و تحقیقات ( اشعار و مقاتل )، چشم انداز 5 ساله ذاکران اهل بیت، تشکیلات ، ارتباطات و تعاملات میان جامعه ذاکران اهل‌البیت، شعر آئینی ، خدمات اجتماعی و رفاهی را شش محور اصلی این همایش اعلام کرد .

جاور با اشاره به اینکه یکسال و نیم از فعالیت بنیاد می گذرد ، بیمه مداحان 15 استان کشور را از فعالیتهای انجام شده طی این زمان عنوان کرد که در قالب آن 1400 مداح بیمه شده اند .

وی افتتاح بانک جامع مداحی را از برنامه های پیش بینی شده برای همایش "ستایشگران نور" اعلام کرد که تاکنون اطلاعات 8500 مداح در آن قرار گرفته و بنیاد با آنها ارتباط مستمر خواهد داشت .

همایش دو روزه "ستایشگران نور" یکشنبه و دوشنبه (6 و 7 آبان ماه) در هتل انقلاب برگزار و سخنران افتتاحیه آن حجت الاسلام گلپایگانی خواهد بود . پیش بینی شده رئیس جمهور نیز در این همایش حضور یابد که البته احتمال می رود به دلیل تداخل با همایش مولانا این امر محقق نشود .