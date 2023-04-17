۱۶ میلیارد ریال برای مرمت آثار تاریخی ایلام هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد شریفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: این اعتبار برای مرمت اماکنی چون محوطه قلعه والی، موزه باستان‌شناسی دره‌شهر، امامزده سید ابراهیم زرین آباد، قلعه پوراشرف دره‌شهر، درختان کهنسال سرو زربین چوار، قنات امیرآباد، دژ شیخ مکان و تهیه شرح خدمات برای مطالعه بافت روستای پشت قلعه آبدانان هزینه شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: افزون بر ۷۳۲ مورد بازدید کارشناسی از آثار تاریخی در سطح استان مانند تپه سیاه گاو و تپه میل ایلام محوطه گچ کوبان بدره، مشاوره و همکاری در پروژه‌هایی چون مرمت قلعه والی، موزه باستان‌شناسی، محوطه دره‌شهر انجام شد.

او یادآور شد: تهیه برنامه‌های پژوهشی مرتبط با باستان‌شناسی در سال جاری نظیرکاوش، گمانه زنی وتهیه نقشه باستان‌شناسی، ۵۳۰ مورد بازدید از حریم وآثار ثبت شده، کاوش و نجات‌بخشی محوطه تپه تاریخی چغازنگی ایوان و گمانه‌زنی به‌منظور اصلاحیه حریم شهر تاریخی سیمره از دیگر فعالیت‌های حوزه باستان‌شناسی استان در سال گذشته بود.

شریفی ادامه داد: همچنین سال پیش سامان‌دهی و مستندسازی ۴۷ قلم اشیای تاریخی صورت و مرمت و سامان‌دهی پایگاه‌های سیمره و سیروان در دستور کار قرار گرفت و نیز ۲۱۰۸ مورد بازدید از موزه‌ها ثبت و طرح تکمیلی و محتوایی کاخ موزه فلاحتی تهیه شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام اضافه کرد: مستندسازی و ثبت ۹ اثر تاریخی غیرمنقول، سه اثر منقول و تاریخی نظیر گچبری برخی آثار تاریخی و تعدادی از اشیای موجود در مخزن گنجینه استان ،۹ اثر طبیعی درختان کهنسال چنار سرو سطح استان و پنج اثر ناملموس مانند هَبَر و سُخمه (نوعی پوشش محلی زنان)، مَلَسه (نوعی شیرینی سنتی)، چوب‌بازی عزای ایل شوهان از دیگر اقدامات این اداره‌کل در سال گذشته بود.

او در راستای تعیین حریم آثار تاریخی به تهیه پرونده آثار استان شاخص استان جهت ثبت در فهرست موقت یونسکو، تهیه و مستندسازی و مصوب کردن پرونده حریم سه اثر تاریخی و اصلاحیه حریم شهر تاریخی سیمره اشاره کرد.

شریفی گفت: معرفی و اولویت‌بندی عرصه و حریم که به صورت اضطرار در شهرستان‌هایی چون دره‌شهر، سیروان، ایوان و ایلام باید تامین اعتبار و خریداری شوند و برگزاری جلسه مشترک با بنیاد مسکن در خصوص اجرای طرح هادی منطقه تاریخی سراب‌کلان از مهمترین دستورالعمل‌های این اداره‌کل در سال گذشته بود.