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۲۸ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۵۰

مدیرکل زندان‌های لرستان مطرح کرد؛

آزادی ۱۶۸۰ زندانی بدهکار مالی در لرستان

آزادی ۱۶۸۰ زندانی بدهکار مالی در لرستان

بروجرد- مدیرکل زندان‌های لرستان از آزادی هزار و ۶۸۰ زندانی بدهکار مالی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید کشوری در جشن گلریزان ویژه آزادی زندانیان بدهکار مالی بروجرد از همراهی و همکاری ستاد دیه، مجموعه همکاران زندان بروجرد و مجموعه دادگستری این شهرستان بابت برگزاری جشن گلریزان تشکر و قدردانی کرد.

وی در ادامه به آیات و روایات متعدد مربوط به انفاق و کارهای خیر و باقیات صالحات اشاره کرد و افزود: در ایام چند ساله اخیر علیرغم مشکلات سخت و عدیده‌ای که در استان مانند سیل ویرانگر پلدختر، کرونا، خشکسالی و تورم و بیکاری بر سر راه مردم استان بود، خیرین نیک اندیش با کمک‌های بی‌دریغشان موجبات آزادی نزدیک به هزار و ۶۸۰ نفر زندانی بدهکار مالی را طی این دوره مدیریت فراهم کردند.

مدیرکل زندان‌های لرستان سپس خدمات انجام شده در حیطه اصلاح و تربیت زندانیان و امورات زندانبانی را مطرح کرد و گفت: ما در تجربیات زندانبانی خود به عینه مشاهده کردیم که هر جا در کنار و همراه مردم و جامعه هدف باشیم، آنها با تمام وجود پای کار نظام اسلامی خواهند ماند.

کشوری، اظهار داشت: آزادی یک فرد از زندان، می‌تواند موجب نجات یک خانوار از گرداب سختی‌ها در تلاطم زندگی بشود و نجات یک یا چند خانوار، یک جامعه را از هجوم حوادث نجات می‌دهد که این اهمیت کار خیرین را نشان می‌دهد.

کد مطلب 5757490

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