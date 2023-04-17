افزایش تعداد شهرهای استان اردبیل

رضا قاسمیان در گفتوگو با خبرنگار مهر از افزایش ۲ شهر جدید به جمع شهرهای استان اردبیل خبر داد و اظهار کرد: با انجام کارهای کارشناسی در معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل و پیگیریهای شخص استاندار محترم مطالبه چندین ساله اهالی روستاهای «بران علیا» در شهرستان اصلاندوز و «فیروزآباد» در شهرستان کوثر، این دو روستا به شهر تبدیل شدند.
وی خاطرنشان کرد: تأسیس و راهاندازی شهرداری در این ۲ شهر به صدور احکام بعدی وزارت کشور موکول شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با بیان اینکه پیگیری ارتقای سطوح تقسیمات کشوری و تبدیل روستا به شهر در استانها جزو وظایف ذاتی دفتر اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری است، افزود: درخواستهای متعددی از نقاط مختلف استان برای ارتقا مناطق از لحاظ تقسیمات کشوری مطرح میشود که تحقق این مطالبات مستلزم دارا بودن شرایط خاص جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی است. در عین حال پروندههای این تقسیمات و تبدیلات در جریان است و بهطور مرتب پیگیری و دفاع میشود که به محض تصویب به اطلاع عموم خواهد رسید.
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