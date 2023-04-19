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۳۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۰۵

سرهنگ گودرزی خبر داد:

سرقت طلاهای دختر گمشده با وعده‌های دروغین ازدواج

سرقت طلاهای دختر گمشده با وعده‌های دروغین ازدواج

رئیس پلیس آگاهی پایتخت از بازگرداندن دختر گمشده به آغوش گرم خانواده خبر داد و گفت: متهم با وعده‌های دروغین ازدواج طلاهای دختر جوان را سرقت کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت، درباره سرقت طلاهای دختر گمشده با وعده‌های دروغین ازدواج اظهار کرد: اواسط فروردین‌ماه سال جاری، زن جوانی سراسیمه به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کرد و به کارآگاهان گفت، ساعتی قبل دختر جوانم ناگهان و بی‌اطلاع با طلاهای داخل کمد از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است، در این مدت نیز با تمامی آشنایان تماس گرفتم اما کسی از او خبری ندارد.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده در پلیس آگاهی ویژه فقدان تیمی زبده از کارآگاهان راهی محل مورد نظر شدند و با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم پی بردند، دختر گمشده با یک مرد جوان به صورت پنهانی ارتباط داشته است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ عنوان کرد: کارآگاهان در نخستین گام با اقدامات اطلاعاتی متوجه شدند، دختر گمشده توسط مرد جوان در فضای‌مجازی با شگرد ازدواج اغفال شده و از خانه فرار کرده است که همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان با روش‌های علمی و اقدامات اطلاعاتی هویت متهم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی کنند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان در گام بعدی با بررسی‌های تخصصی متوجه شدند متهم و دختر گمشده قصد فرار به ترکیه از مرزهای غربی ایران را دارند که کارآگاهان خیلی زود با هماهنگی‌های لازم قضائی راهی شهر مورد نظر در غرب کشور شدند و مرد جوان را دستگیر کردند که دختر گمشده به همراه طلاهایش پیدا شد.

وی افزود: متهم پس از انتقال به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران در جریان تحقیقات ابتدایی ضمن ابراز ندامت و پشیمانی به جرم خود مبنی بر اغفال دختر نوجوان در فضای مجازی با شگرد وعده‌های پوشالی و دروغین ازدواج برای سرقت طلاهای وی اعتراف کرد. سرهنگ گودرزی خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی، دختر گمشده به همراه طلاهایش به آغوش گرم خانواده خود بازگردانده شد و متهم برای کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.

کد مطلب 5759388

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