به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت، درباره سرقت طلاهای دختر گمشده با وعده‌های دروغین ازدواج اظهار کرد: اواسط فروردین‌ماه سال جاری، زن جوانی سراسیمه به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کرد و به کارآگاهان گفت، ساعتی قبل دختر جوانم ناگهان و بی‌اطلاع با طلاهای داخل کمد از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است، در این مدت نیز با تمامی آشنایان تماس گرفتم اما کسی از او خبری ندارد.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده در پلیس آگاهی ویژه فقدان تیمی زبده از کارآگاهان راهی محل مورد نظر شدند و با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم پی بردند، دختر گمشده با یک مرد جوان به صورت پنهانی ارتباط داشته است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ عنوان کرد: کارآگاهان در نخستین گام با اقدامات اطلاعاتی متوجه شدند، دختر گمشده توسط مرد جوان در فضای‌مجازی با شگرد ازدواج اغفال شده و از خانه فرار کرده است که همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان با روش‌های علمی و اقدامات اطلاعاتی هویت متهم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی کنند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان در گام بعدی با بررسی‌های تخصصی متوجه شدند متهم و دختر گمشده قصد فرار به ترکیه از مرزهای غربی ایران را دارند که کارآگاهان خیلی زود با هماهنگی‌های لازم قضائی راهی شهر مورد نظر در غرب کشور شدند و مرد جوان را دستگیر کردند که دختر گمشده به همراه طلاهایش پیدا شد.

وی افزود: متهم پس از انتقال به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران در جریان تحقیقات ابتدایی ضمن ابراز ندامت و پشیمانی به جرم خود مبنی بر اغفال دختر نوجوان در فضای مجازی با شگرد وعده‌های پوشالی و دروغین ازدواج برای سرقت طلاهای وی اعتراف کرد. سرهنگ گودرزی خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی، دختر گمشده به همراه طلاهایش به آغوش گرم خانواده خود بازگردانده شد و متهم برای کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.