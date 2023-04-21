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۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۷:۴۹

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان:

فاز دوم موزه «زبان و فرهنگ» خرم‌آباد تجهیز و راه‌اندازی شد

فاز دوم موزه «زبان و فرهنگ» خرم‌آباد تجهیز و راه‌اندازی شد

خرم‌آباد- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از تجهیز و راه‌اندازی فاز دوم موزه «زبان و فرهنگ» خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن پور امروز جمعه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: فاز دوم موزه «زبان و فرهنگ» خرم‌آباد تجهیز و راه‌اندازی شد.

وی اظهار کرد: به منظور ارتقای موزه «زبان و فرهنگ»، سالن‌های سه و چهار طبقه اول این موزه در خانه تاریخی «آخوندابو» خرم آباد به منظور نمایش کتیبه‌های سنگی تجهیز شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با بیان اینکه راه اندازی این موزه در راستایی آشنایی مردم و مسافران با فرهنگ و زبان مردم لرستان انجام شده است، افزود: تعداد ۹ کتیبه تاریخی با زبان‌های فارسی، عربی و عبری پس از خوانش، بازنویسی و ترجمه در این سالن‌ها به نمایش گذارده شدند.

حسن‌پور با بیان اینکه موزه «زبان و فرهنگ» خرم‌آباد شامل بخش‌های مختلفی از جمله معرفی اسناد تاریخی، کتیبه‌ها، سنگ‌گورها و اطلس زبانی لرستان است، بیان داشت: موزه‌ها علاوه بر اینکه در آگاهی تاریخی، نقشی عمده دارند، نمایانگر ارزش‌های قومی و ملی هستند و تاریخ و غنای فرهنگی هر قوم و ملتی را برای نسل امروز و آیندگان ترسیم می‌کنند.

وی تصریح کرد: نیازمند اعتبار و احداث موزه متمرکز و استاندارد در مرکز استان در راستای به نمایش گذاشتن اشیا موجود در گنجینه قلعه «فلک الافلاک» به منظور معرفی غنای فرهنگی، تاریخی لرستان هستیم.

کد مطلب 5760785

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