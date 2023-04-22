راه ازدواج هموار برای جوانان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبههای نماز عید فطر، اظهار داشت: امروزه یکی از ویروسهایی که از کرونا، دیگر بیماریها و حتی بمب اتم خطرناکتر است، دست انداختن به خانواده نجیب و پاکدامن مسلمانان است و فعلاً بیشترین توجه دشمن برای فروپاشی خانوادههاست.
وی افزود: در حال حاضر وظیفه ما در قبال این برنامههای دشمن این است راه ازدواج هموار را برای جوانان فراهم کنیم همچنین جوانان را به ازدواج تشویق کرده و تشریفات بیهوده و تجملاتی را کنار بگذاریم.
امام جمعه اردستان تاکید کرد: جوانانی که در آستانه ازدواج هستند توجه داشته باشند که برای آینده طولانی همسر مناسب انتخاب کنند و همسری که در فضای مجازی و مانند اینها، انتخاب میشود پایدار نیست.
دهشیری خاطرنشان کرد: در بحث خانواده به تربیت فرزندان و آشنا کردن آنان با مسائل دینی اهتمام داشته باشیم و باید جوانان و فرزندان را با مساجد و محافل دینی انس داد.
وی تصریح کرد: از زحمات و خدمات تمام مسئولان شهرستان اردستان تشکر میشود اما باید توجه کنند که همه ما وظیفهمان خدمتگزاری به مردم که ولی امر ما هستند، است و در راستای این وظیفه باید تلاش کنیم.
امام جمعه اردستان بیان کرد: خوب است که مسئولان در راستای گرهگشایی از مشکلات مردم تلاش کنند و علاوه بر حضور در جمع مردم، برای رفع مشکلات مردم قدم بردارند همچنین لازم است عموم مردم نیز به مسائل مختلف از جمله توجه به نظم و امنیت، احترام به قانون و غیره اهتمام بورزند.
دهشیری در ارتباط با حجاب، یادآور شد: بحث روز را نیز باید جدی بگیریم که رهبر انقلاب نیز فرمودند حجاب یک مسئله شرعی و سیاسی بوده همچنین کشف حجاب خلاف قانون است و با وجود اینکه عفت و غیرت در میان زنان و مردان جامعه وجود دارد اما نباید گذاشت حیا از بین برود.
وی تصریح کرد: امسال دو انتخابات مهم خبرگان و مجلس شورای اسلامی را در پیش رو داریم که رهبر انقلاب نیز فرمودند که این دو برای تعیین سرنوشت مردم و کشور مهم هستند بنابراین مسئولین باید توجه جدی داشته باشند.
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