سالروز تاسیس سپاه یادآور هوشمندی و دوراندیشی امام راحل است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیام تبریکی به سرلشکر حسین سلامی دوم اردیبهشت ماه روز تأسیس سپاه را تبریک گفت.
متن پیام سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم. برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی. فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سلام علیکم؛ «دوم اردیبهشت ماه» سالروز تصویب اساسنامه «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در شورای انقلاب و در سال ۱۳۵۸ که در تقویم رسمی کشور روز تأسیس آن نهاد انقلابی و مردمی نامگذاری است، یادآور عمق هوشمندی و دوراندیشی حضرت امام خمینی (ره) از آیندهای است که فلسفه وجودی سپاه را پدیدار میسازد.
عرصههای نیاز انقلاب و کشور که میدانداری سپاه در حوادث بزرگ و سرنوشتساز امنیتی و دفاعی و همچنین سازندگی و محرومیتزدایی را رقم زده است، با صراحت یادآور کلام جاودانه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران پس از چهار دهه است که فرمودند: «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود.»
هر انسان منصف و برخوردار از وجدان صادق تصدیق میکند که این نهاد مقدس امروز با اقتدار، آمادگی و توانمندیهای همهجانبه راهبردی در کنار سایر نیروهای مسلح در زمره ارکان مهم حفاظت از انقلاب و نظام میدرخشد و نه تنها موجب امنیت و آرامش ملت عظیمالشأن ایران و ارتقای قدرت بازدارندگی کشور است بلکه هراس و عصبانیت اردوگاه دشمنان رنگارنگ این سرزمین را سبب شده است.
خدای بزرگ را شاکریم که نصرتهای بی پایانش پیش روندگی منظومه دفاعی و امنیتی کشور را تضمین و نیروهای مسلح مؤمن و شجاع ایران عزیز به ویژه پاسداران سرافراز انقلاب اسلامی را در پیگیری راهبرد «قدرت افزایی» و متوقف نشدن در پیشرفتهای افتخارآمیز امروز و نیز پاسخ قاطع و پشیمان کننده به هرگونه تهدید ناشی از جبهه دشمن، مصممتر و عازمتر ساخته است.
به ارواح تابناک شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعین حرم و عرصههای امنیت و خدمت کشور به ویژه شهدای گرانقدر «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و پرچمدار آنان سردار دلها، سیدالشهدای جبهه مقاومت اسلامی «سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی» درود میفرستم و ضمن تاکید بر صیانت از گوهر ارزشمند وحدت، برادری، هماهنگی و یکپارچگی ارتش غیرتمند و سپاه دلاور؛ این روز خجسته را به جنابعالی و آحاد فرماندهان و پاسداران پاکباخته انقلاب اسلامی و همچنین خانوادههای مکرم آنان تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
دوام توفیق و سربلندی همگان در اجرای مسئولیتها و مأموریتهای خطیر محوله تحت عنایات حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه) و تبعیت از تدابیر، فرامین و رهنمودهای نورانی مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) را از خدای قادر متعال طلب میکنم.»
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