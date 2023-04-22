پیشنهاد استعفا روی میز رئیس رژیم صهیونیستی / واکنش هرتزوگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، با ادامه بحران داخلی و وضعیت آشفته در فلسطین اشغالی، «اسحاق هرتزوگ»، رئیس رژیم صهیونیستی این وضعیت را بحرانی توصیف کرده و گفته است: «این جدیترین بحران داخلی در تاریخ اسرائیل است و بخشهای زیادی را تحت تأثیر قرار میدهد.»
رئیس رژیم صهیونیستی همچنین به وجود پیشنهاد استعفا به او در میانه بحران داخلی اشاره کرده و گفته است: «من پیشنهاد استعفای خود را رد کردم، چون در این شرایط استعفا درست به نظر نمیرسید.»
«اسحاق هرتزوگ»، رئیس رژیم صهیونیستی که طی ماههای اخیر سخنان خود را در خصوص بحران در این رژیم تکرار کرده است، پیشتر هم گفته بود: «اختلافات جاری در اسرائیل بر سر اصلاحات قانونی برای ما خطرناک است.» وی در ادامه افزود: «این اختلافات میتواند پیامدهای دیپلماتیک، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خطرناکی برای اسرائیل به دنبال داشته باشد.»
هرتزوگ اذعان کرد: «اسرائیل در شرایط بسیار بسیار بدی قرار دارد. درگیریهای داخلی ما را تکه تکه میکند.» وی گفت: «من تمام تلاشم را برای دستیابی به یک توافق برای پایان دادن به این اختلافات به کار میگیرم.»
ماه گذشته نیز اسحاق هرتزوگ اعلام کرده بود که اسرائیل با یک بحران تاریخی مواجه است که آن را به فروپاشی از داخل تهدید میکند. بر اساس این گزارش، رئیس رژیم صهیونیستی تاکید کرده بود: «ما در سختترین لحظات تجربه شده در اسرائیل زندگی میکنیم و همه ما از ته قلب میدانیم که این بحران برای ما یک خطر داخلی محسوب میشود.»
کارشناسان حقوقی، اقتصاددانان و مقامات امنیتی و اقتصادی سابق، از جمله افراد معتمد و انتصاب نتانیاهو، هشدار دادهاند که پیشنهادات قضائی دولت نتانیاهو ممکن است پیامدهای دیپلماتیک و اقتصادی جدی برای تل آویو به همراه داشته باشد. تغییرات پیشنهادی و موردنظر نتانیاهو همچنین اعتراضات گسترده قاضی عالی دیوان عالی رژیم صهیونیستی را برانگیخته است که در انتقاد عمومی از تغییرات پیشنهادی، این برنامه را حمله لجام گسیخته به سیستم قضائی خواند.
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