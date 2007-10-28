تلاش برای تحویل مجرمان حادثه گروگانگیری جاده چابهار ادامه دارد

دکتر حبیب الله دهمرده استاندار سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این مطلب اظهار داشت: مجرمان این حادثه ادعا دارند که ایرانی نیستند اما طبق اطلاعاتی که ما به دست آورده ایم آنها ایرانی اند وامیدواریم طی زمان کوتاهی با مساعدت دولت پاکستان و بخصوص حکمران بلوچستان پاکستان این مجرمین به مقامات ایرانی تحویل داده شوند.

آزادی گروگان ژاپنی را پگیری می کنیم

دهمرده همچنین پیگیری موضوع انتقال گروگان ژاپنی از بم به میرجاوه پاکستان را از دیگر کارهای امنیتی در دست اقدام استانداری سیستان و بلوچستان ایران و بلوچستان پاکستان دانست و تصریح کرد: موضوع آزادی این گروگان را پیگیری خواهیم کرد همانطور که در گذشته شاهد آزادی گروگان هایی از این قبیل از جمله گروگان بلژیکی بودیم .

وی یکی از مولفه های ایجاد امنیت پایدار در استان هایی همچون سیستان و بلوچستان را نهادینه کردن مباحث آموزشی خواند و خاطر نشان کرد: توسعه پایدار مبتنی بر دانایی وا ستفاده بهینه از مرزها به عنوان یک فرصت از جمله راهکارایی ایجاد امنیت در استان سیستان و بلوچستان است

انسداد مرزهای سیستان و بلوچستان برای امنیت پایدار

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات امنیتی در این استان صورت گرفته است، گفت: یکی از جدیدتری مقوله هایی که در بحث امنیتی استان به کار گرفته ایم اقداماتی همچون دیوار کشی، ایجاد کانال و اقداماتی از این قبیل از جمله راهکارهایی است که برای انسداد مرز و ایجاد امنیت پایدار در استان به کار گرفته ایم.

دهمرده با اشاره به بالا رفتن ضریب امنیتی در استان سیستان و بلوچستان افزود: خوشبختانه استان ما طی سالهای اخیر از رده اول ناامنی در کشور به رده هفتم یا هشتم در حال حاضر رسیده است و براساس آمار وزارت کشور ونیروی انتظامی مولفه های امنیتی در سیستان و بلوچستان 6 تا 7 درصد بهبود یافته است.

اکثر اقدامات تروریستی را ناکام گذاشته ایم

استاندار سیستان و بلوچستان ایجاد ارتباط مناسب با همسایگان از جمله حکمران سیستان و بلوچستان پاکستان را از جمله موفقیت های این استان در برقراری امنیت دانست و تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته گروهک های تروریستی که با هدف ایجاد جنگ قومی و مذهبی تمام تلاش خود را با حمایت کشورهای استکباری همچون آمریکا ، انگلیس و رژیم صهیونیستی انجام می دهند ، عمدتا بی نتیجه مانده و خنثی شده است.

کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان 10 برابر شده است

وی خاطرنشان کرد: از زمانی که آمریکا در افغانستان حاکم شده است تولید مواد مخدر و کشت آن در این کشور 8 تا 10 برابر افزایش یافته است اما علیرغم تمامی تلاشهایی که برای ایجاد ناامنی در استان های شرقی کشور انجام می شود با اقداماتی همچون دستگیری عناصر شرور و محاکمه گروهک ها تلاشهای آنها بدون ثمر مانده است

دهمرده در پایان خاطرنشان کرد: دادن امان نامه به گروهک ها و افراد تروریست فریب خورده از جمله راه هایی است که جهت حمایت از افراد اغفال شده توسط دشمنان و برای حاکم کردن امنیت بیشتر در استان باز شده است.