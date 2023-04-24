حوادث رانندگی در استان سمنان ۴۶کشته و زخمی برجای گذاشت

مظفر محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه حوادث رانندگی تنها در سه روز تعطیلات عید سعید فطر در جاده‌های استان ۴۶ کشته و زخمی برجای گذاشت، بیان کرد: در این حوادث دو نفر جان خود را از دست داده و ۴۴ نفر نیز با مصدومیت روبرو شدند.

وی از اعزام نیروهای هلال احمر برای امداد رسانی به این حوادث و انتقال مصدومان آن خبر داد و بیان کرد: عمده این حوادث واژگونی و انحراف خودروها از مسیر بوده و مأموران هلال احمر تلاش کردند تا با رها سازی، مداوای سرپایی و انتقال مصدومان به بیمارستان به این حوادث امداد رسانی کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان در تشریح دو تصادف منجر به فوت در استان بیان کرد: در تعطیلات عید سعید فطر تصادف یک دستگاه پراید با عابر در کیلومتر ۶۸ محور میامی - سبزوار، متأسفانه یک کشته برجای گذاشت همچنین کشته دیگر متعلق به واژگونی پراید در کیلومتر ۲۷ محور سمنان - دامغان است.

محمد خانی در تشریح دیگر حوادث مهم رخ داده در این تعطیلات طی بازه زمانی سه روز منتهی به ابتدای دوشنبه بیان کرد: واژگونی تیبا در خروجی آرادان به سمت سرخه با پنج مصدوم و انحراف از جاده پراید و برخورد آن با نیوجرسی در کیلومتر ۵۱ محور سرخه به آرادان سه مصدوم برجای گذاشت.

وی از وقوع واژگونی رانا در کیلومتر ۷۰ محور سرخه به آرادان به چهار مصدوم خبر داد و ابراز کرد: امداد گران هلال احمر به حادثه حریق تریلی در کیلومتر ۸۳ محور میامی-سبزوار با یک مصدوم و همچنین تصادف پیکان با تیر برق در روستای ده ملأ با یک مصدوم ر کنار تصادف پراید با پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۹۰ محور سمنان - دامغان با یک مصدوم امداد رسانی کردند.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه انحراف از جاده جک و سقوط آن از پل در کیلومتر ۱۱ محور ایوانکی به شریف آباد دو مصدوم برجای گذاشت، تاکید کرد: روز شنبه نیز واژگونی پراید در کیلومتر ۶۳ محور کالپوش - میامی دو مصدوم برجای گذاشت همچنین در حادثه واژگونی کوئیک در محور دامغان به شاهرود سه نفر زخمی شدند.

محمدخانی با بیان اینکه انحراف از جاده کوئیک و سقوط آن از پل در کیلومتر ۲۴ شهمیرزاد به فولاد محله با دو مصدوم و همچنین واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر چهار محور فولاد محله به کیاسر با چهار مصدوم، از دیگر عملیات امدادی هلال احمر بوده است، گفت: مأموران امداد گر این نهاد همچنین به حادثه واژگونی تیبا دو در کیلومتر ۲۵ محور میامی به رضوان با دو مصدوم امداد رسانی کردند.

وی از وقوع انحراف از جاده پژو ۴۰۵ و برخورد آن با نیوجرسی در کیلومتر ۵۷ محور سرخه به آرادان با چهار مصدوم همزمان با روز گذشته خبر داد و بیان کرد: انحراف از جاده پیکان و برخورد آن با نیوجرسی در کیلومتر ۳۵ محور فیروزکوه به سمنان دو مصدوم، تصادف پراید با تریلی در کیلومتر ۲۰ محور سمنان به فیروزکوه سه حادثه دیده و تصادف پراید با تریلی در کیلومتر ۷۹ محور دامغان به سمنان پنج مصدوم برجای گذاشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان همچنین با بیان اینکه امداد گران به حادثه تصادف پژو ۴۰۵ با تریلی در کیلومتر ۴۸ محور سمنان به فیروزکوه با دو مصدوم امداد رسانی کردند، تاکید کرد: اکثر این تصادفات در محورهای یک طرفه و بر اثر سرعت بالا خواب آلودگی و انحصارف خودرو بر اثر عدم توانمندی راننده در کنترل وسیله نقلیه رخ داده که نشان می‌دهد استراحت کافی چه مقدار در کاهش تصادفات مؤثر است.