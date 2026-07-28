حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به چهار حادثه رانندگی طی شبانه روز گذشته در جاده های استان سمنان اشاره داشت و افزود: ۱۰ نفر طی این حوادث راهی مراکز درمانی شدند.

وی از حادثه واژگونی ال نود کیلومتر ۵۹ محور شاهرود به میامی یاد کرد و ادامه داد: این حادثه پنج مصدوم داشته است.

وی سقوط از پل پژو آردی کیلومتر ۲۵ محور سرخه به آرادان را دیگر حادثه مهم رانندگی خواند و توضیح داد: به تنها مصدوم حادثه امداد رسانی لازم انجام شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان واژگونی پژو پارس کیلومتر ۴۸ محور دامغان به گلوگاه را از حوادث مهم برشمرد و یادآور شد: دو مصدوم حادثه امداد رسانی لازم را از هلال احمر دریافت کردند.

درخشان با اشاره به اینکه امدادگران به حادثه سقوط از پل پژو ۴۰۵ کیلومتر ۵۳ محور آرادان به سرخه رسیدگی کردند، تصریح کرد: این حادثه مصدومیت دو نفر را رقم زده است.

وی اضافه کرد: اغلب این حوادث رانندگی از خستگی، عدم توجه به جلو، عدم هوشیاری و سرعت ناشی می شود لذا از رانندگان درخواست داریم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سلامت سفر خود را تضمین کنند.