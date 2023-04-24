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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۲۸

برای تأملی در آرا سیدجواد طباطبایی؛

همایش «فیلسوف زوال اندیش» برگزار می‌شود

همایش «فیلسوف زوال اندیش» برگزار می‌شود

همایش «فیلسوف زوال اندیش؛ تأملی در آرا استاد سیدجواد طباطبایی» به همت گروه مطالعات سیاست و تمدن ایرانی و مشارکت گروه روندهای فکری پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «فیلسوف زوال اندیش؛ تأملی در آرا استاد سیدجواد طباطبایی» به همت گروه مطالعات سیاست و تمدن ایرانی و مشارکت گروه روندهای فکری پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه با هدف ارج‌نهادن به تلاش‌های پژوهنده سخت‌کوش اندیشه سیاسی ایران، سیدجواد طباطبایی، برگزار می‌شود.

این همایش با حضور و سخنرانی نصرالله پورجوادی پژوهشگر ارشد فلسفه، احمد بستانی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، سیدعلی میر موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، شروین مقیمی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مالک شجاعی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ناصر سلطانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مهدی روزخوش پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه و امیر مازیار عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران برگزار خواهد شد.

دبیر عملی این همایش عارف مسعودی مدیر گروه سیاست و تمدن ایرانی و مختار نوری مدیر گروه روندهای فکری است.

زمان برگزاری چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۶ است و محل برگزاری بلوار کشاورز، خیابان نادری، پلاک هشت، پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه خواهد بود.

همایش «فیلسوف زوال اندیش» برگزار می‌شود

کد مطلب 5761873
فاطمه علی آبادی

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