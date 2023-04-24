به گزارش خبرنگار مهر، همایش «فیلسوف زوال اندیش؛ تأملی در آرا استاد سیدجواد طباطبایی» به همت گروه مطالعات سیاست و تمدن ایرانی و مشارکت گروه روندهای فکری پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه با هدف ارج‌نهادن به تلاش‌های پژوهنده سخت‌کوش اندیشه سیاسی ایران، سیدجواد طباطبایی، برگزار می‌شود.

این همایش با حضور و سخنرانی نصرالله پورجوادی پژوهشگر ارشد فلسفه، احمد بستانی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، سیدعلی میر موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، شروین مقیمی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مالک شجاعی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ناصر سلطانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مهدی روزخوش پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه و امیر مازیار عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران برگزار خواهد شد.

دبیر عملی این همایش عارف مسعودی مدیر گروه سیاست و تمدن ایرانی و مختار نوری مدیر گروه روندهای فکری است.

زمان برگزاری چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ساعت ۱۶ است و محل برگزاری بلوار کشاورز، خیابان نادری، پلاک هشت، پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه خواهد بود.