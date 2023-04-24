خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: خاطرات حضور رزمندگان در جبهه‌های دفاع مقدس، حالا بعد از سال‌ها دارای ارزش تاریخی شده است.

خاطرات جوانانی که گریه می‌کردند و شناسنامه‌هایشان را دست کاری می‌کردند تا بتوانند به جبهه‌های حق علیه باطل اعزام شوند.

روایت دوربین حاج حسین فضلی از اعزام نوجوانانی که برای رفتن به جبهه به استادیوم تختی شاهرود آمدند اما به دلیل صغر سن، آن‌ها را پذیرش نمی‌کردند، از آن دست روایت‌های نابی است که تماشای آن بعد از سال‌ها برای هر بیننده‌ای بویژه پدران و مادران این سرزمین، ارزش تاریخی، و عاطفی بسیاری دارد.

دوربینی که آن زمان شاید نمی‌دانست چه سند زیبایی را در حال ثبت کردن است. آخرین تلاش‌های شهید بداقی برای اعزام به جبهه با چشمان اشک آلود … فضلی خودش هم معتقد است باور نمی‌کردیم این فیلم‌ها روزی این چنین اهمیت پیدا کنند.