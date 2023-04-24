تلاش اردن برای ساخت راکتورهای اتمی کوچک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، خالد طوقان رئیس کمیسیون انرژی اتمی اردن (JAEC) گفت که کشورش علاقه‌مند به ساخت راکتورهای هسته ای کوچک است و در حال مطالعه مدل‌هایی از برخی کشورها از جمله روسیه است.

طوقان اعلام کرده که سازمان انرژی اتمی اردن، منتظر چراغ سبز دولت برای اجرای این پروژه‌هاست.

وی خاطرنشان کرد طرف اردنی در حال بررسی تمامی امکانات موجود در راکتورهای اتمی روسیه، کره، فرانسه و انگلیس است.

وی افزود: ما همه مطالعات را انجام داده ایم. زیرساخت‌ها وجود دارد و مطالعات در مورد انتخاب مکان و تامین آب خنک کننده انجام شده اما در شرایط فعلی در حال مقایسه فناوری‌ها هستیم و منتظر چراغ سبز دولت هستیم.

وی افزود: مشکل تامین آب خنک کننده و مشکل تامین مالی نیز وجود دارد و ما در حال بررسی این جزئیات با تمام شرکت‌های مطرح از جمله روس‌ها هستیم تا بهترین مدل سازگار با شرایط اردن را انتخاب کنیم.

به گفته طوقان، مقرر شده برای شیرین سازی آب و تولید برق از راکتورهای کم‌مصرف استفاده شود.

وی همچنین از بررسی طرح ایجاد راکتورهای اتمی شناور خبر داد اما اذعان کرد که این موضوع ممکن است باعث ایجاد نگرانی‎‌هایی در بین کشورهای همسایه شود.

طوقان احتمال اینکه اردن طی ۱۰ سال آینده برای ساخت راکتورهای با ظرفیت بالا_حدود ۱۰۰۰ مگاوات آماده شود را دور از ذهن دانست و یکی از دلایل حرکت به سوی راکتورهای اتمی کوچک را مشکل تامین منابع آبی در اردن دانست.

گفتنی است در سال ۲۰۱۵، روسیه و اردن بر سر ایجاد دو راکتور هسته‌ای با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات توافق کردند اما در سال ۲۰۱۸ اعلام شد که اردن اجرای این پروژه را رها کرده است. در همان سال روسیه و اردن توافقنامه‌ای را برای ساخت یک راکتور اتمی کوچک با ظرفیت حدود ۲۰۰ مگاوات به امضا رساندند.