اردن به دنبال چرخه سوخت هسته ای است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، "خالد طوقان" رئیس کمیسیون انرژی اتمی اردن با اعلام این خبر اظهار داشت : امان بر آن است تا از تجربیات ارزنده توکیو در توسعه انرژی هسته ای بهره مند شود.

وی گفت: هدف اصلی ما به دست آوردن راکتورهای هسته ای با امنیت بالا و چرخه سوخت بر اساس نیروگاههای هسته ای نسل سوم با فناوری هماهنگ و سازگار با استانداردهای بالای ایمنی بین المللی و امنیتی است.

دولت اردن در بیانیه ای اعلام کرد که این توافق شامل کشف و بهره برداری از اورانیوم، طراحی، ساخت و راه اندازی راکتورها و همکاری در زمینه های امنیتی، بازفراوری زباله های رادیو اکتیو، و پسماندها، حفاظت از تشعشات اتمی و کنترل و نظارتهای زیست محیطی است.

اردن بر آن است تا نیازهای خود به برق را با استفاده از انرژی اتمی تامین کند. این کشور درصدد است تا سال 2019 چند راکتور هسته ای راه اندازی کند و برای این منظور توافقاتی هم با هشت کشور از جمله روسیه، چین فرانسه و بریتانیا صورت داده و توافقاتی هم در آینده با رومانی و جمهوری چک خواهد داشت.

طوقان گفت : اردن تا ماه آوریل کشوری را که از آن راکتور خریداری خواهد کرد انتخاب می کند.

وی گفت : کمسیسون انررژی اتمی اردن و "ورلی پارسونز" بزرگترین شرکت مهندسی استرالیایی در این زمینه مذاکره خواهند کرد.