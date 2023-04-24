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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۳:۱۶

فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی:

کلاهبردار ۲۰ میلیارد ریالی در تبریز دستگیر شد

کلاهبردار ۲۰ میلیارد ریالی در تبریز دستگیر شد

تبریز- فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی گفت: کلاهبردار حرفه‌ای که در پوشش خرید کالا با ارائه رسید پرداخت جعلی از شهروندان ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، در تبریز شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین عبدی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با وصول شکایت تعدادی از شهروندان با عنوان کلاهبرداری با ارائه رسید پرداخت جعلی، بررسی موضوع و پیگیری کشف پرونده‌ها در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان با بررسی پرونده‌های موجود و تحلیل اطلاعات و داده‌های به دست آمده با اقدامات فنی پس از تعقیب و مراقبت لازم و ردزنی اطلاعاتی کلاهبردار را شناسایی و در عملیات غافلگیرانه متهم دستگیر و به مقر آگاهی دلالت دادند.

سردار عبدی اظهارکرد: متهم در تحقیقات به عمل آمده پس از مواجهه با مستندات پلیس به تعداد ۵۰ فقره پرونده کلاهبرداری به ارزش ۲۰ میلیارد ریال اعتراف و پس از تکمیل تحقیقات متهم جهت اتخاذ تصمیم قضائی به دادسرا معرفی شد.

وی با اشاره به شیوه و شگرد کلاهبرداران در فضای مجازی با ارائه رسید جعل پرداخت الکترونیک درگاه‌های بانکی که از طریق برنامه نرم افزاری نصب شده در گوشی تلفن همراه انجام می‌شود، از شهروندان خواست: در معاملات صورت گرفته و استفاده طرف مقابل از رسیدهای پرداخت الکترونیکی برای دریافت کالا و پرداخت وجه، با حصول اطمینان از واریز وجه به حساب خود اقدام به تحویل کالای مورد معامله کنند تا در دام افراد کلاهبردار گرفتار نشوند.

کد مطلب 5762137

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    نظرات

    • علی اصغرمحمودی IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
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      پاسخ
      زنده باددلاورمردان اداره آگاهی تبریز

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