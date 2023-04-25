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۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۳۲

تا ۱۳ اردیبهشت؛

انتخاب رشته داوطلبان دوره دکتری دانشگاه آزاد تمدید شد

انتخاب رشته داوطلبان دوره دکتری دانشگاه آزاد تمدید شد

انتخاب رشته دوره دکتری تخصصی سال ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی برای داوطلبانی که در آزمون سراسری دوره دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشورشرکت کرده اند، تا روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور می‌توانند متناسب با مجموعه امتحانی خود حداکثر تا ۸۰ رشته / محل را در دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب کنند.

داوطلبان لازم است با مراجعه به سامانه www.azmoon.org دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت نمایند. متقاضیان دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و درصورت دایر بودن رشته/گرایش مورد تقاضای ایشان در دانشگاه آزاد اسلامی از طریق سامانه مذکور انتخاب رشته کنند.

داوطلبان لازم است با کد شناسه انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و کد ملی اقدام به ورود به سامانه نموده وپس از پرداخت وجه ثبت نام نسبت به انتخاب رشته / محل‌های مورد نظر خود به ترتیب اولویت اقدام کنند.

کد مطلب 5763071
مهتاب چابوک

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