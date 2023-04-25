نشان فداکاری کشور ترکیه به رئیس جمعیت هلال احمر ایران اعطا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، رئیس جمهور ترکیه در مراسم قدردانی از عوامل داخلی و خارجی در کمک به زلزله‌زدگان آن کشور، برای قدردانی از اقدامات امدادی و بشردوستانع جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، نشان فداکاری را به پیر حسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان اعطا کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر پیش از این نیز به دلیل حضور سریع و مؤثر امدادگران ایرانی در عملیات امدادی و درمانی در پاسخ به زلزله ترکیه، از سوی رئیس فدراسیون جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر، مستقر در ژنو، مورد قدردانی قرار گرفته بود.

هلال احمر ایران اولین کشوری بود که هواپیماهای اقلام امدادی آن در فرودگاه‌های مناطق زلزله زده ترکیه به زمین نشست. پروازهایی که همچون بسیاری از کشورها فقط حامل اقلام امدادی به ترکیه نبود، بلکه تیم‌های امداد و نجات و امدادگران با تجربه را به مناطق زلزله زده رسانده بود.

امدادگران ایرانی تا پایان عملیات نجات در آن کشور ماندند و پس از آن نیز در عملیات امدادرسانی همچون برپایی اردوگاه‌های اسکان اضطراری با نیروهای ترکیه همکاری کردند. در حالی که امدادگرانی بسیاری از کشورهای مشارکت کننده پس از عملیات نجات خاک ترکیه را ترک کردند.