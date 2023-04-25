به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد مراونه در خصوص جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری مسلحانه طایفه‌ای در شهرستان دشت‌آزادگان که منجر به قتل دو نفر و مجروح شدن دو تن دیگر شد، موضوع به صورت ویژه در دستورکار مأموران پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با کار اطلاعاتی، ۱۴ نفر از عاملان تیراندازی را در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در چندین عملیات منسجم، آن‌ها را در مخفیگاه‌شان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دشت آزادگان گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان چهار قبضه سلاح شکاری کشف و چهار دستگاه موتورسیکلت توقیف شد. متهمان نیز پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.